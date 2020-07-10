میلی: شواهدی برای پول دادن روسیه جهت کشتن سربازان آمریکایی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد ارتش آمریکا با ادای سوگند در کنگره به نمایندگان گفت که شواهد موثق تایید کننده پرداخت پول توسط روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان در دست نیست.

«مارک میلی» گفت: نمی توانیم تایید کنیم که روسیه برای کشتن سربازان آمریکا در افغانستان پول داده است.



میلی و مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا روز گذشته در کمیته خدمات نظامی کنگره برای پاسخ به سوالات نمایندگان در این زمینه حاضر شدند.



نمایندگان کنگره در گزارش محرمانه دیگری از دادن پول توسط روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان مطلع شده بودند.



اما این دو مقام ارشد نظامی آمریکا گفتند ارتش آمریکا براساس یافته‌های اطلاعات آژانس امنیت ملی آمریکا و آژانس اطلاعات دفاعی شواهد تایید کننده را در دست ندارد.