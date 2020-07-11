به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام در پی تشدید شرایط کرونا در استان هرگونه مراسم با تجمع جمعیتی بالا که باعث شیوع بیماری کرونا شود را در استان ممنوع اعلام کرد و افزود: بنابر مصوبه ستاد ملی و استانی کرونا تمام همایش‌ها، گردهمایی‌ها، جلسات با تراکم جمعیتی بالا و به طور کلی هر گونه تجمعی که شیوع بیماری کرونا را تشدید کند ممنوع است و با متخلفان و بانیان این مراسمات قاطعانه برخورد می‌شود.

وی افزود: در این راستا تا اطلاع ثانوی مراسمات عزا و شادی همراه با تراکم جمعیتی بالا ممنوع است و با مراکز چاپ اعلامیه که تاریخ و ساعات برگزاری مراسمات را درج کنند، نیز برخورد می‌شود.

رئیس ستاد استانی مبارزه با کرونا با تاکید بر این مهم که بر سر سلامت مردم هیچ تعارف و ملاحظه‌ای نداریم، اظهار کرد: در این راستا افرادی که با نقض مصوبات ستاد ملی و استانی کرونا باعث به خطر انداختن جان مردم می‌شوند باید پاسخگو باشند و در مواردی که لازم باشد مراتب به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد.