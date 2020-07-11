  1. استانها
  2. ایلام
۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۸:۲۶

استاندار ایلام:

تشدید محدودیت‌های کرونایی در ایلام/ هر گونه تجمع ممنوع است

تشدید محدودیت‌های کرونایی در ایلام/ هر گونه تجمع ممنوع است

ایلام-استاندار ایلام با اشاره به تشدید محدودیت‌های کرونا در ایلام، گفت: برگزاری هر گونه تجمع در استان ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام در پی تشدید شرایط کرونا در استان هرگونه مراسم با تجمع جمعیتی بالا که باعث شیوع بیماری کرونا شود را در استان ممنوع اعلام کرد و افزود: بنابر مصوبه ستاد ملی و استانی کرونا تمام همایش‌ها، گردهمایی‌ها، جلسات با تراکم جمعیتی بالا و به طور کلی هر گونه تجمعی که شیوع بیماری کرونا را تشدید کند ممنوع است و با متخلفان و بانیان این مراسمات قاطعانه برخورد می‌شود.

وی افزود: در این راستا تا اطلاع ثانوی مراسمات عزا و شادی همراه با تراکم جمعیتی بالا ممنوع است و با مراکز چاپ اعلامیه که تاریخ و ساعات برگزاری مراسمات را درج کنند، نیز برخورد می‌شود.

رئیس ستاد استانی مبارزه با کرونا با تاکید بر این مهم که بر سر سلامت مردم هیچ تعارف و ملاحظه‌ای نداریم، اظهار کرد: در این راستا افرادی که با نقض مصوبات ستاد ملی و استانی کرونا باعث به خطر انداختن جان مردم می‌شوند باید پاسخگو باشند و در مواردی که لازم باشد مراتب به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد.

کد مطلب 4970580

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها