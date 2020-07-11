برنامه های حوزه های علمیه خواهران در هفته عفاف و حجاب

معصومه ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامه های هفته عفاف و حجاب حوزه های علمیه خواهران، اظهار داشت: متاسفانه با شیوع ویروس کرونا و شرایط کشور نمی توان همانند سال‌های پیش ویژه برنامه های عفاف و حجاب را برگزار کرد.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران ادامه داد: سالهای گذشته این معاونت صدها برنامه فرهنگی و تبلیغی از جمله بحث کتابخوانی و نشست های علمی برگزار می کرد اما امسال با توجه به شرایط موجود این نشست ها به صورت غیر حضوری و ارتباط آنلاین و آفلاین برگزار خواهد شد.

ظهیری به برگزاری نشست تخصصی با عنوان زیست عفیفانه اشاره و عنوان کرد: این نشست تخصصی با حضور صاحب نظران عرصه عفاف و حجاب در شهر مقدس قم برگزار می شود و در این نشست مباحث مختلفی چون بررسی شرایط نزول آیه حجاب، مساله زیست عفیفانه در میان مردم و اعصار مختلف و پاسخ به سوالات و شبهات مطرح شده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: مباحث تاریخی با موضوع مقابله و اقبال عمومی به پوشش و حجاب و همچنین گرایش به پاکدامنی و زیست عفیفانه که در نهاد و فطرت زنان و مردان نهادینه شده از دیگر مباحثی است که در این نشست تخصصی بررسی می شود.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران اضافه کرد: سر صدف دومین دوره مقدماتی مجازی مباحث حجاب و عفاف است که به مناسبت هفته عفاف و حجاب از سوی حوزه های علمیه خوهران برگزار می شود همچنین حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور نیز طبق روال هر ساله با برنامه های متنوع فرهنگی تبلیغی از جمله مسابقات کتابخوانی به تبیین فلسفه و جایگاه عفاف و حجاب در اسلام و سایر ادیان خواهند پرداخت.

ظهیری نقش آموزش در ترویج و نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب اسلامی را بسیار مهم دانست و گفت: به مناسبت هفته عفاف و حجاب اساتید و طلاب حوزه های علمیه خواهران در راستای تبلیغ و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با طرح مساله به سوالات و شبهات مطرح شده پاسخ خواهند داد.