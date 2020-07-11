به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی در دیدار با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: در وزارت جهاد کشاورزی ساختار و حوزه مستقلی را برای مبارزه با قاچاق کالا ایجاد خواهیم کرد تا به امور مرتبط آن با آزادی عمل بیشتری رسیدگی شود.

وی با تأکید بر لزوم تجارت دام در منطقه خاطرنشان کرد: برای تجارت دام در منطقه برنامه مدون و کارشناسی شده داریم و در این زمینه با وزارت صنعت، معدن و تجارت مکاتبه داشته‌ایم.

وزیر جهاد کشاورزی، استقبال ذائقه کشورهای منطقه از گوشت دام ایرانی را فرصت خوبی برای کشور دانست و تصریح کرد: می‌توانیم برای افزایش تولید دام و تجارت و صادرات با برنامه‌، برنامه‌ریزی مدونی داشته باشیم.

وی ادامه داد: تکمیل و اصلاح سامانه‌های پلاک‌گذاری و بازارگاه از مباحث مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی است و باید در این زمینه جلسات بیشتری برگزار شود تا مشکلات مرتبط با آن را مرتفع کنیم.

خاوازی همچنین خواستار همکاری بیشتر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ثبت و سفارش نهاده‌های دامی به وزارت جهاد کشاورزی شد و اظهار امیدواری کرد این هم‌اندیشی باعث شود، شرایط تحریم را به سلامت پشت سر بگذاریم.

در ادامه این جلسه، علی مویدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اظهار کرد: با تداوم این جلسات راهکارهایی برای مدیریت خروج دام، ادوات و محصولات کشاورزی با هدف حمایت از تولید داخل اندیشیده خواهد شد.