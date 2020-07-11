به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مستند «غبار جنگ» از تولیدات جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی محمد عبدی‌زاده است که از زبان سه قهرمان جنگ تحمیلی، مقاومت ۳۴ روزه خرمشهر به تصویر کشیده می‌شود.

عبدی‌زاده درباره تولید مستند «غبار جنگ» اظهار کرد: این فیلم حاصل پنج سال تلاش پژوهشی من درباره سقوط خرمشهر و مقاومت ۳۴ روزه این شهر است. در این مستند با سه قهرمان این حماسه که فرماندهان سه بخش مهم دفاع از خرمشهر بودند، یعنی ناخدا هوشنگ صمدی فرمانده تکاوران و مدافع شهر خرمشهر، سرهنگ علی قمری فرمانده پادگان دژ و از نامداران جنگ و امیر سرتیپ مهدوی فرمانده دانشجویان دانشکده افسری، درباره‌ مقاومت خرمشهر گفتگو خواهم کرد.

وی با تاکید بر این که در مدت ۳۴ روز مقاومت خرمشهر، بسیاری از افراد مهم کشور به شهادت رسیدند، تصریح کرد: از دل این اتفاق حماسه‌ای خلق می‌شود که آکنده از مقاومت، ایثار و همدلی است.

عبدی‌زاده درباره مراحل تولید «غبار جنگ» نیز گفت: پژوهش‌های این مستند به پایان رسیده است و فصل پاییز فیلمبرداری را در تهران و مناطق نظامی در خرمشهر و بوشهر آغاز خواهیم کرد. بازسازی‌های اندکی برای به تصویر کشیدن گفته‌های امرای ارتش هم خواهیم داشت و به همین دلیل از عوامل حرفه‌ای برای کار پشت دوربین استفاده می‌کنیم.