دو برنده امسال جایزه اورول معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپت، جایزه جورج اورول که به بهترین آثار سیاسی سال میپردازد، دو برنده ۲۰۲۰ خود را در بخشهای داستانی و غیرداستانی معرفی کرد.
در بخش کتابهای سیاسی غیرداستانی کیت کلانچی برای نوشتن کتابی با عنوان «کودکانی که من آموزششان دادم و آنچه آنها به من آموختند» بهعنوان برنده انتخاب شد. کلانچی که نویسنده، شاعر، روزنامهنگار و آموزگار است در اینکتاب از تجربیاتش درباره دانش آموزان نوشته است. وی که چندینجایزه از جمله جایزه فوروارد برای شعر و جایزه ملی داستان کوتاه را در کارنامه دارد، تاکنون با چندین اثرش نامزدی جوایز معتبری را کسب کرده است.
وی در اینکتاب به بیان خاطراتی پرداخته که به شغلش بهعنوان یک آموزگار مربوط میشود. هیات داوران از این اثر بهعنوان اثری یاد کرده که با خوانندگان پیوندی عمیق ایجاد میکند و نشان میدهد که چگونه آموزش در کلاس پیش میرود. در عین حال ماجراهایی که وی از تجربیاتش بیان میکند بسیار تاثیرگذار و جالب هستند، پر از عشق و تصویری از جامعه مدرن بریتانیا.
«تشریح هیتلر: چمبرلین، چرچیل و راهی به سوی جنگ» نوشته تیم بووری، «زنان نامرئی: وضع مقدمات دادهها در جهانی طراحی شده برای آقایان» نوشته کارولین کریادو پرز، «مارگارت تاچر: به تنهایی خودش؛ جلد سوم» نوشته چارلز مور، «دوران بقای کاپیتالیسم» نوشته شوانا زوبوف، «خیانت وایندراش، افشای محیط خصمانه» نوشته آملیا جنتلمن و «زیرزمینی: سفری در زمان» نوشته رابرت مکفارلین دیگر کتابهایی بودند که مدعی دریافت اینجایزه بودند و در فهرست نهایی جا داشتند.
در بخش داستانی نیز کالسون وایتهد برای کتاب «پسران نیکل» بهعنوان برنده انتخاب شد. ایننویسنده که برنده جایزه مکآرتور، گوگنهایم، جایزه نویسندگان وایتینگ و جایزه داس پاسوس شده است، جایزه پولیتزر را نیز برای کتاب قبلیاش «قطار زیرزمینی» دریافت کرده و با همین کتاب «پسران نیکل» نیز دومین پولیتزر خود را به دست آورد.
هرچند اینکتاب داستانی است، اما بر مبنای یکداستان واقعی شکل گرفته و داستان در یک موسسه آموزشی اصلاح و تربیت میگذرد که اساساً دانشآموزان را شکنجه میکرد. اینمدرسه در آمریکا بهتازگی بهدلیل این رفتار بسته شد. داوران از این داستان بهعنوان یک رمان تاریخی که با مهارت نوشته شده و هماناندازه که شخصیتهایش متقاعد کننده خلق میکند، موفق است تا فساد و خشونت نژادی را تصویر کند، یاد کرده است.
درباره اینکتاب گفته شده: چراغی است برای تحول در زندگی که در نهایت قدرتمندتر و ماندگارتر از خشونت است.
«اردکها، نیوبریپرت» نوشته لوسی المان، آدختر، زن، دیگر» نوشته برناردین اوارسیتو، «دختر» نوشته اد نا اوبراین، «بهشت، خانه من» نوشته اتیکا لاک، «دیوار» نوشته جان لنچستر کتابهایی بودند که در این بخش به فهرست نهایی راه یافته بودند.
جایزه جورج اورول از سال ۱۹۹۳ راهاندازی شده تا از نویسندگانی تجلیل کند که با آثارشان به آرمانهای جورج اورول وفادارند.
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