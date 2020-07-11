تمرکز بر تورهای داخلی و خانوادگی؛ پیشنهاد ایران به اعضای OIC

به گزارش خبرگزاری مهر، وبینار «آثار کووید – ۱۹ بر گردشگری بین کشورهای OIC و راه‌های پیش رو» روز پنج شنبه ۱۹ تیر با حضور ۴۱ نماینده از ۲۵ کشور عضو و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی و باحضور مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری و همچنین رابط وزارت‌خانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در «کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی سازمان همکاری‌های اسلامی» یا «کومسک»(COMCEC) به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد.

ابتدای وبینار «آثار کووید – ۱۹ بر گردشگری در میان کشورهای OIC و راه‌های پیش‌رو» نماینده سازمان جهانی گردشگری ضمن اعلام پیش‌بینی کاهش ۶۰ تا ۸۰ درصدی گردشگران بین‌المللی در جهان، بیان کرد که بیشترین نرخ کاهش گردشگران بین‌المللی و ضررهای ناشی از آن در بازه زمانی ژانویه تا آوریل در میان مناطق مختلف دنیا متعلق به آسیا – اقیانوسیه منفی ۵۱ درصد و خاورمیانه منفی ۴۰ درصد بوده است.

وی در ادامه بر توسعه محصولات جدید و خلاقانه متناسب با وضعیت موجود، گردشگری مسئولانه و توسعه آموزشی مهارت‌های جدید به ویژه مهارت‌های دیجیتال تاکید و آنها را به کشورهای عضو توصیه کرد.

در ادامه، نماینده کومسک گزارش آماری از تأثیر کووید – ۱۹ بر گردشگری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی OIC ارائه کرد و گفت: در میان کشورهای اسلامی ترکیه با منفی ۸۹ درصد، امارات با منفی ۸۴ درصد، اندونزی با منفی ۷۸ درصد، مالزی با منفی ۷۵ درصد، قطر با منفی ۷۴ درصد و عربستان با منفی ۶۴ درصد بیشترین کاهش در ظرفیت صندلی پروازهای بین‌المللی را در ماه آوریل داشته اند. طبق آمار کومسک، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری میلادی آمار جابه‌جایی گردشگر در میان کشورهای OIC حدود ۴۶ میلیون نفر تنزل یافته و در نتیجه درآمد حاصل از این جریان گردشگری حدود ۵۸ میلیارد دلار آمریکا کاهش یابد.

سپس در بخش ارائه تجربیات کشورها در زمینه انجام اقدامات مناسب برای رونق گردشگری با تاکید ویژه بر گردشگری داخلی در دوران کرونا، نمایندگان کشورمان گزارشی از اقدامات انجام شده در فازهای متوالی ارائه دادند. این فازها شامل تشکیل کمیته ملی گردشگری و ورزش به منظور ارزیابی و برآورد خسارات وارده به بخش‌های مختلف صنعت گردشگری از طریق وب سایت مربوطه؛ ارائه بسته‌های حمایتی به ذینفعان گردشگری در قالب معافیت مالیات بر ارزش افزوده، استمهال بازپرداخت اقساط وام‌ها، کاهش ۲۳ درصدی حق بیمه برای کارفرمایان و کارکنان شرکت‌ها و تأسیسات گردشگری، ایجاد امکان پرداخت هزینه حامل‌های انرژی به صورت اقساط، اعطای وام‌های کم بهره، الزام شرکت‌های گردشگری به برگرداندن وجوه افرادی که سفرهای از پیش رزرو کرده خود را لغو کردند، تمدید خودکار مجوزهای تأسیسات گردشگری و با تأخیر، ابلاغ دستورالعمل اولیه بهداشتی جهت رعایت در مراکز خدمات گردشگری و ابلاغ پروتکل بهداشتی سفر هوشمند (سفر با رعایت کامل نکات بهداشتی) و برگزاری تورهای آشناسازی به منظور انعکاس رعایت موارد بهداشتی در کلیه اجزای زنجیره تأمین خدمات گردشگری به منظور اعتمادسازی و تشویق سفرهای داخلی با رعایت فاصله اجتماعی لازم و استفاده کلیه تجهیزات بهداشتی مورد نیاز هستند.

گزارش فوق به‌ویژه از این حیث که در آن بر گردشگری داخلی تمرکز خاصی شده، مورد توجه ویژه رئیس جلسه و اعضای کومسک قرار گرفت و تاکید شد که می‌تواند به‌عنوان یکی از الگوهای موفق مورد استفاده کشورهایی که قصد تمرکز بر گردشگری داخلی را دارند؛ قرار گیرد.

در بخش پایانی نشست هم از شرکت‌کنندگان درخواست شد راه‌کارهایی برای نجات صنعت گردشگری در دوران کرونا و رونق آن در دوران پسا کرونا ارائه کنند. نمایندگان ایران در این بخش دو پیشنهاد ارائه کردند که انجام این موارد توسط اعضای کومسک، نماینده سازمان جهانی جهانگردی و دبیرخانه کومسک به کشورهای دیگر توصیه شد. این پیشنهادات عبارت بودند از تمرکز بر رونق گردشگری داخلی با رویکرد تورهای خانوادگی و تهیه کلیپ‌هایی از وضعیت مثبت رعایت موارد بهداشتی در مراکز اقامتی و پذیرایی و پخش گسترده آن به منظور اعتمادسازی بین مردم جهت انجام سفر داخلی.

ازجمله پیشنهادهای ایران برای تمرکز بر تورهای داخلی خانوادگی به عنوان ایده‌ای کاملاً نو و گره‌گشا در رونق گردشگری داخلی یاد و به عنوان یکی از نتایج اصلی وبینار از سوی رئیس جلسه به سایر کشورهای عضو پیشنهاد شد.

از دیگر نتایج این‌نشست می‌توان به ضرورت بازتعریف بازارهای هدف گردشگری خارجی در دوران کرونا و بویژه پسا کرونا و همچنین استفاده از بازاریابی و تبلیغات مبتنی بر فناوری اطلاعات و دیجیتال برای بازسازی چهره کشورها اشاره کرد.