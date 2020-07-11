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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۲۰

برای تجمیع خدمات‌رسانی بهزیستی؛

۳۲ مرکز مثبت زندگی در استان بوشهر راه‌اندازی می‌شود

۳۲ مرکز مثبت زندگی در استان بوشهر راه‌اندازی می‌شود

بوشهر- مدیرکل بهزیستی استان بوشهر از راه‌اندازی ۳۲ مرکز مثبت زندگی در استان برای تجمیع خدمات‌رسانی به جامعه هدف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاجیونی ظهر شنبه در نشست با مؤسسان مراکز مثبت زندگی در دشتستان اظهار داشت: راه‌اندازی مراکز مثبت زندگی یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌ها در ساختار بهزیستی است.

وی اضافه کرد: برای تجمیع خدمات‌رسانی مراکز غیردولتی وابسته به سازمان بهزیستی مراکز مثبت زندگی راه‌اندازی می‌شود.

حاجیونی اضافه کرد: هر طرح بزرگی در ابتدای اجرای آن چالش‌های زیادی دارد که باید همه افرادی که به‌نوعی با آن مرتبط هستند، اطلاعات و آمادگی خود افزایش دهند.

ارائه خدمات بیشتر و تخصصی‌تر

وی ادامه داد: درگذشته پرونده‌هایی از مددجویان بهزیستی به مراکز خصوصی ازجمله موسسه‌ها و کلینیک‌های مددکاری سپرده می‌شد که در این زمینه در استان بوشهر ۱۰۰ مرکز و واحد غیردولتی مرتبط با حوزه‌های پیشگیری، توان‌بخشی و اجتماعی وجود داشت.

حاجیونی افزود: مراکز مثبت زندگی امکان دسترسی جامعه هدف بهزیستی به خدمات بیشتر و تخصصی‌تر و تمرکز آن را فراهم می‌آورد.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر اضافه کرد: با این طرح روال سابق که هر مرکز غیردولتی در یکی از حوزه‌های بهزیستی خدمات‌رسانی می‌کرد تغییر و باید در همه حوزه‌ها با به‌کارگیری مددکار متخصص و باتجربه به جامعه هدف بهزیستی خدمات‌رسانی شود.

حاجیونی بیان کرد: راه‌اندازی مراکز مثبت زندگی بنا به اهداف از پیش تعیین‌شده آن بر اساس تراکم جمعیت مددجو و نیاز هر منطقه در محلات شهرها و مراکز بخش‌های استان انجام می‌شود محل استقرار متقاضی یا مؤسسه خیریه قبلی در آن دخیل نیست.

مددکاری فعالانه

وی افزود: در این مراکز برای خدمت‌رسانی بیشتر به گروه هدف برخلاف گذشته از حالت منفعل که مددجو برای کسب خدمتی به موسسه‌ها مراجعه می‌کرد خارج‌شده و مددکار فعالانه برای برطرف کردن نیازمندی‌های مددجو تلاش می‌کند.

وی گفت: برای این طرح ۱۵۸ متقاضی در استان بوشهر ثبت‌نام کردند که ۱۰۲ مورد واجد شرایط شدند و پس از همه بررسی‌ها و مراحل مصاحبه اختصاصی ۳۲ نفر واجد شرایط نهایی معرفی شدند.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر بابیان اینکه بیشتر این مراکز در دشتستان به لحاظ وسعت و جمعیت شهرستان استقرار می‌یابد خاطرنشان کرد: مراکز مثبت زندگی استانداردهای ویژه خود را دارد ازجمله باید مناسب‌سازی و فضای دسترسی به خدمات و فعالیت کارشناس ویژه به ازای هر ۱۵۰ پرونده با مدرک مرتبط مدنظر گرفته شود.

کد مطلب 4971202

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