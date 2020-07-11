به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاجیونی ظهر شنبه در نشست با مؤسسان مراکز مثبت زندگی در دشتستان اظهار داشت: راهاندازی مراکز مثبت زندگی یکی از بزرگترین پروژهها در ساختار بهزیستی است.
وی اضافه کرد: برای تجمیع خدماترسانی مراکز غیردولتی وابسته به سازمان بهزیستی مراکز مثبت زندگی راهاندازی میشود.
حاجیونی اضافه کرد: هر طرح بزرگی در ابتدای اجرای آن چالشهای زیادی دارد که باید همه افرادی که بهنوعی با آن مرتبط هستند، اطلاعات و آمادگی خود افزایش دهند.
ارائه خدمات بیشتر و تخصصیتر
وی ادامه داد: درگذشته پروندههایی از مددجویان بهزیستی به مراکز خصوصی ازجمله موسسهها و کلینیکهای مددکاری سپرده میشد که در این زمینه در استان بوشهر ۱۰۰ مرکز و واحد غیردولتی مرتبط با حوزههای پیشگیری، توانبخشی و اجتماعی وجود داشت.
حاجیونی افزود: مراکز مثبت زندگی امکان دسترسی جامعه هدف بهزیستی به خدمات بیشتر و تخصصیتر و تمرکز آن را فراهم میآورد.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر اضافه کرد: با این طرح روال سابق که هر مرکز غیردولتی در یکی از حوزههای بهزیستی خدماترسانی میکرد تغییر و باید در همه حوزهها با بهکارگیری مددکار متخصص و باتجربه به جامعه هدف بهزیستی خدماترسانی شود.
حاجیونی بیان کرد: راهاندازی مراکز مثبت زندگی بنا به اهداف از پیش تعیینشده آن بر اساس تراکم جمعیت مددجو و نیاز هر منطقه در محلات شهرها و مراکز بخشهای استان انجام میشود محل استقرار متقاضی یا مؤسسه خیریه قبلی در آن دخیل نیست.
مددکاری فعالانه
وی افزود: در این مراکز برای خدمترسانی بیشتر به گروه هدف برخلاف گذشته از حالت منفعل که مددجو برای کسب خدمتی به موسسهها مراجعه میکرد خارجشده و مددکار فعالانه برای برطرف کردن نیازمندیهای مددجو تلاش میکند.
وی گفت: برای این طرح ۱۵۸ متقاضی در استان بوشهر ثبتنام کردند که ۱۰۲ مورد واجد شرایط شدند و پس از همه بررسیها و مراحل مصاحبه اختصاصی ۳۲ نفر واجد شرایط نهایی معرفی شدند.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر بابیان اینکه بیشتر این مراکز در دشتستان به لحاظ وسعت و جمعیت شهرستان استقرار مییابد خاطرنشان کرد: مراکز مثبت زندگی استانداردهای ویژه خود را دارد ازجمله باید مناسبسازی و فضای دسترسی به خدمات و فعالیت کارشناس ویژه به ازای هر ۱۵۰ پرونده با مدرک مرتبط مدنظر گرفته شود.
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