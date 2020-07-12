برگزاری اولین دوره مجازی تربیت مدرس ویژه اساتید زبان و ادب فارسی

به گزارش خبرگزاری مهر، رایزنی فرهنگی کشورمان در ازبکستان با همکاری بنیاد سعدی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران و دانشگاه خاورشناسی تاشکند، اولین دوره مجازی تربیت مدرس ویژه اساتید زبان و ادبیات فارسی را برگزار کرد.

محسن پورمحسنی، رایزن فرهنگی کشورمان در ازبکستان در این باره گفت: در این دوره مهارت‌های شنیدن، نوشتن، خواندن، صحبت کردن، واژه، دستور زبان فارسی و روش‌های آزمون‌سازی زبان فارسی (تعیین سطح) در ۲۰ جلسه به اساتید آموزش داده شد.

وی افزود: در سه سال گذشته این چهارمین دوره دانش افزایی زبان فارسی ویژه‌ اساتید زبان فارسی ازبکستان است که توسط رایزنی فرهنگی برگزار می‌شود، دوره اول در پاییز سال ۹۷ با حضور ۴۰ نفر از اساتید در دانشگاه خاورشناسی در تاشکند و دوره دوم در تابستان همان سال با حضور ۹ نفر در تهران و دوره سوم در تابستان ۹۸ با حضور ۱۶ نفر در تهران به مدت ۲۲ روز برگزار شد در ازبکستان بالغ بر ۳۰۰۰ زبان آموز فارسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی آموزشی تحصیل می‌کنند.