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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

تأکید بر توسعه همکاری‌های مشترک پژوهشی و کاربردی قوه قضاییه

تأکید بر توسعه همکاری‌های مشترک پژوهشی و کاربردی قوه قضاییه

در دیدار رئیس سازمان ثبت احوال کشور و رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، گسترش تعاملات و زمینه‌های همکاری مشترک بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان ثبت احوال کشور،در دیدار محمد جمالو، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور و سید علی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، گسترش تعاملات و زمینه‌های همکاری مشترک بررسی شد.

جمالو با اشاره به رویکردها و اقدامات سازمان ثبت احوال کشور در جهت تسهیل فرایندهای اداری و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان، بر اهمیت تعامل با مراکز علمی و با مراکز علمی و استفاده از پشتوانه‌های کارشناسی دستگاه قضا تأکید کرد.

کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، با تشریح ظرفیت‌های علمی و دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه، آمادگی این نهاد را برای پشتیبانی پژوهشی، تقویت مبانی تصمیم‌سازی و ارائه تحلیل‌های تخصصی در حوزه‌های مشترک اعلام داشت.

در این نشست که بر محور بررسی راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل در راستای پیشبرد مأموریت‌های نهادی انجام گرفت، حسین زرینی، معاون توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه قوه قضاییه و سید علی نصرالله، معاون راهبردی و مدیریت منابع سازمان ثبت احوال کشور نیز حضور داشتند.

کد مطلب 6949018
مهدیه حسن نائینی

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