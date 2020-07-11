استفاده از دانشجویان ارشد به عنوان کمک دستیار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، سعداله نصیری قیداری در نشست مجازی با وزیر علوم که امروز برگزار شد، با اشاره به فعالیت های دانشکده روانشناسی این دانشگاه گفت: دانشکده روانشناسی بحث مشاوره به دانشجویان و خانواده های آنان را در این دوران بر عهده گرفت و از دانشجویان کارشناسی ارشد نیز به عنوان کمک دستیار جهت کلاس های حل تمرین استفاده کردیم که نتایج خوبی در بر داشت.

وی افزود: ما هنوز ثبت نام و حضور ورودی های جدید را به شکل غیر حضوری تجربه نکرده ایم و باید کاهش الزام حضور دانشجویان را داشته باشیم و سعی کنیم سیستم اموزش ترکیبی همزمان صورت گیرد، به طوری که زمانی که دانشجویان خوابگاهی در دانشگاه حضور دارند سایرین از آموزش آنلاین استفاده کنند.،

رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: حضور حداکثری اساتید در دانشگاه ها، انباشته نشدن کارها برای ترم های بعد، تقویت زیر ساخت ها، استاندارد سازی آموزش های غیر حضوری و اختصاص بودجه ای ویژه جهت دوره های غیر حضوری از جمله مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نصیری قیداری با اشاره به بحث خوابگاه ها گفت: ما حدود ۲۰ هزار دانشجو داریم که ۵۰۰۰ نفر از خوابگاه استفاده می کنند لذا بحث فضا سازی در خوابگاه ها بحث تغذیه دانشجویان خوابگاهی و همچنین تهیه یک نرم افزار واحد برای آموزش های مجازی از اموری هستند که به بودجه ویژه ای نیاز دارند.