به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تقاطع فرهنگ در گفتگو با ایوب دهقانکار مدیرعامل موسسه تجمیعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.
دهقانکار در اینبرنامه نامگذاری برای ایننهاد را بر عهده اعضای هیئت امنا دانست و گفت: قرار بود یکشنبه هفته گذشته جلسه حضوری هیئت امنا برگزار شود ولی با توجه به شرایط کرونایی امکان برپایی جلسه حضوری میسر نشد. آنچه هم اینک بر سر زبانها افتاده، بعنوان موسسه "فراگیر" نامیده میشود ولی قاعدتا این نام موقت بوده و جایگزینی خواهد داشت.
وی در رابطه با اینتغییر و تحولات در وزارت ارشاد گفت: فرایند ساماندهی موسسات قریب سه سال در دست بررسی بود و ضمن نقد و بررسیهای متعدد، در بهمن۹۸ بصورت جدی مطرح شد. فرایند ادغام یکباره صورت نگرفت. عدهای تصور میکردند اینفرایند در سال پایانی دولت طبیعی نباشد اما آنچه امروز شاد بودیم، از سهسال گذشته کلید خورده است.
دهقانکار ضمن قدردانی از نظرات موافق و مخالف و تاکید بر مثبت بودنِ هشدارها در راستای کاهش آسیبهای احتمالی در اینمسیر گفت: اینسه موسسه تا حد بسیار زیادی فعالیتهایی به هم پیوسته و موازی کاری داشتند و امیدواریم با فرایند هم افزایی، شاهد خروجی مثبت در حوزه فرهنگ و کتاب و ادبیات باشیم.
این مقام مسئول در وزارت ارشاد در رابطه با تعیین تکلیف مراسم جوایز و دیگر فعالیتهای سابقه دار هر یک از موسسات ادغام شده، گفت: معتقدیم ثبات و تغییر فی النفسه ارزشمند نیست و در حقیقت ثباتی نیکوست که فعالیتهای مثبت را ادامه داده و تغییری خوبست که منجر به ایجاد فعالیتهای مثبت شود. آندسته از فعالیتهایی که جامعه نشر و حوزه کتاب از آن رضایت داشتند، حفظ خواهد شد و با قوت بیشتر ادامه خواهد یافت.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره پیشبینیها برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در سال جاری گفت: تلاش داریم نمایشگاه مجازی برپا شود و از تجربیات تیم فنی برای شکل گیری این رویداد مجازی بهره بردهایم. در سال ۹۹ حتما یک نمایشگاه مجازی خواهیم داشت اما این رویداد جایگزین نمایشگاه کتاب تهران نخواهد بود.
اینمدیر حوزه فرهنگ و ادبیات کشور در بخشی دیگر از این برنامه گفت: اصنافی که دارای کد کارگاهی بودند، لیست خود را ارائه و ما آن را تحویل دولت دادیم. همچنین لیست مخاطبان وزارت ارشاد مانند یک نویسنده یا ناشر مستقل، اخیرا به دولت ارائه شده است و در صدد هستیم حقوق این صنوف ضایع نشود.
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