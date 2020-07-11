به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اردن ( MENAFN)، «کنث مک‌کنزی» فرمانده تروریست‌های سنتکام امروز شنبه با «عبدالله دوم» شاه اردن دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، در دیدار رئیس ستاد فرماندهی مرکزی تروریست های آمریکا در غرب آسیا (سنتکام) با شاه اردن، طرفین پیرامون شراکت راهبردی میان دو کشور به ویژه در حوزه‌های نظامی و امنیتی گفتگو کردند.

به گزارش، خبرگزاری اردن، دو طرف همچنین در این دیدار پیرامون تروریسم، تحولات منطقه و خصوصاً موضوع منازعه میان فلسطین و رژیم صهیونیستی بحث و تبادل نظر کردند.

گفتنی است، سایت‌های محلی در شمال شرقی سوریه پیشتر گزارش داده بودند که ژنرال «کنث مکنزی» در سفری از پیش اعلام نشده وارد شمال شرق سوریه شده است.

بر اساس این گزارش یک منبع نظامی آمریکایی بلندپایه اعلام کرده بود که مکنزی با فرمانده کل نیروهای کرد دموکراتیک سوریه (قسد) تحت حمایت آمریکا دیدار می‌کند.