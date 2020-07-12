مدال هایم برای هیئت تکواندوی قم اهمیتی ندارد

محمدرضا شعبانی قهرمان جهانی پاراتکواندوی قمی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از حمایت نکردن هیأت تکواندو گفت: من شخصاً امور ورزشی ام را پیگیری می‌کنم و هیئت تکواندو به من اهمیتی نمی‌دهد و من هم با آنها کاری ندارم و ظاهراً مدال‌ها و عناوین من برای این هیئت اهمیتی ندارد.

وی با اشاره به اینکه رشته پاراتکواندو زیر مجموعه رشته تکواندو قرار گرفته گفت: قبلاً رشته‌ ما زیر نظر فدراسیون جانبازان و معلولین بود ولی در حال حاضر زیر مجموعه فدراسیون تکواندو هستیم و ای کاش هنوز هم زیر نظر فدراسیون و هیأت جانبازان و معلولین بودیم.

شعبانی درباره دلایل انتقادش از هیأت تکواندو گفت: برای هیأت تکواندو مدال طلای مسابقات جهانی پاراتکواندو برابر با مدال برنز مسابقات کشوری تکواندو است.

این قهرمان افزود: بخاطر عمل جراحی‌ که هفته گذشته داشتم فعلاً تمرین‌های من متوقف شده است و در حال استراحت و نقاهت هستم.

اولین مدال‌آور پاراتکواندوی قم در مسابقات برون مرزی در ادامه افزود: با توجه به اینکه ویروس کرونا بیشتر فعالیت‌ها و تمرینات ورزشی را متوقف کرده بود؛ من مثل گذشته به صورت انفرادی در محیطی اختصاصی تمرین داشتم که تمرین‌هایم منظم و مرتب انجام شود و آسیبی به روند آماده سازی بدنم ایجاد نکند.

وی با اشاره به اینکه طبق آخرین رده بندی برترین پاراتکواندوکاران وزن منفی ۷۵ کیلوگرم دنیا در رده‌ چهارم رده بندی قرار گرفته گفت: سه رقیبی که بالاتر از من هستند نمایندگان کشورهای آذربایجان، ترکیه و آمریکا هستند و امیدوارم بتوانم در رتبه بندی ماه‌های آینده از سوی فدراسیون جهانی رتبه‌ بهتری کسب کنم.

شعبانی در ادامه افزود: شانس کسب سهمیه شرکت در مسابقات پارالمپیک را از دست داده‌ام و نفرات این مسابقات مشخص شده‌اند و من شانسی برای حضور در مسابقات پارالمپیک ندارم.

وی در پایان درباره تجلیل‌های مختلفی که از قهرمانان می‌شود ابراز داشت: از ابتدای سال ۹۸ که پاراتکواندو زیر نظر فدراسیون تکواندو رفت یک طلای آسیایی و دو طلای کشوری کسب کردم ولی هیچ اتفاقی برای من نیفتاد و از من تجلیلی به عمل نیامد.