طالبان خواهان برگزاری سریعتر مذاکرات بین الافغانی است

«ذبیح الله مجاهد» سخنگوی طالبان در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش به اعلام کابل مبنی بر آزاد نشدن نزدیک به ۶۰۰ زندانی این گروه به دلیل ارتکاب جرایم جنایی اعلام کرد: بهتر است از راه گفتگو مشکلات ما با کابل حل شود.

سخنگوی طالبان در این خصوص ادامه داد: این اظهارات و کنش‌ها؛ سلسله موضوعاتی هستند که مانع رسیدن به صلح هستند؛ صلحی که بیش از ۴ ماه است که از سوی حکومت افغانستان ادامه دارد.

ذبیح الله مجاهد با اعلام اینکه اقدامات مذکور از سوی حکومت افغانستان به دلیل جلوگیری از برگزاری مذاکرات بین الافغانی می‌شود، مدعی شد: حکومت افغانستان تلاش می‌کند تا از برگزاری مذاکرات بین الافغانی از هر طریق ممکن جلوگیری کند تا مردم افغانستان به صلح نرسیده و در کارزارهای سیاسی موفق نشوند.

سخنگوی طالبان دولت افغانستان را متهم به بهانه جویی برای تشدید جنگ کرد تا باعث تضعیف نیروهای طالبان گردد.

این سخنگوی طالبان می‌گوید که حدود ۴۰۰۰ زندانی طالبان آزاد شده اند و ۱۳۰۰ زندانی دیگر باقی مانده اند که باید هرچه زودتر آزاد شوند.

مجاهد با اشاره به اینکه طالبان خواهان این است که هرچه زودتر وارد مذاکرات بین الافغانی شود تصریح کرد: طالبان به آزادی زندانیان حکومت متعهد است و تلاش می‌کند تا زمینه برگزاری هرچه زودتر مذاکرات بین الافغانی را فراهم سازد.

مجاهد گفت: بهتر است که مشکلات افغانستان از راه گفتگو و روش‌های سیاسی حل گردد.

این در حالی است که جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید که حکومت افغانستان حاضر است به جای زندانیانی که آزاد نمی‌شوند، لیست دیگری را از سوی طالبان برای آزادی بپذیرد.

اما ذبیح الله مجاهد در پاسخ به این گفته‌های فیصل در این گفتگو اظهار داشت که طالبان لیست جایگزینی برای آزادی زندانیان خود ندارد و بر اساس توافق باید بر اساس لیست دیگر زندانیان باقی مانده نیز رها شوند.