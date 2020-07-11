سه شکارچی متخلف در استان بوشهر دستگیر شدند

فرهاد قلی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخورد جدی با متخلفان صید و شکار را در دستور کار داریم و نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان تلاش ویژه ای در این زمینه دارند.

وی از دستگیری یک گروه از شکارچیان در منطقه شکارممنوع شاهزاده ابراهیم تنگ باهوش شهرستان دشتستان خبر داد و بیان کرد: از این شکارچیان از متخلفین یک قبضه سلاح گلوله زنی مقادیری فشنگ جنگی، دوربین چشمی و سایر ادوات کشف و ضبط شد.

قلی نژاد تصریح کرد: مأمورین یگان حفاظت اداره کل بوشهر به دنبال پایش منطقه شکارممنوع شاهزاده ابراهیم تنگ باهوش و اطلاع از حضور ۳ نفر متخلف شکار غیرمجاز پستانداران برای دستگیری آنان وارد عمل شدند.

وی ادامه داد: با توجه به موقعیت منطقه و رصد کامل متخلفین در طول روز و با توجه به احتمال درگیری مأمورین با متخلفین آنان را مشایعت کردند تا از منطقه خارج و سپس در اقدامی سریع زمانی که متخلفین قصد داشتند با مخفی نمودن خودرویی که در یکی از باغات همجوار که فاصله کمی با منطقه شکارممنوع داشت را در حین خروج دستگیر کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر بیان کرد: بعد از تنظیم صورتجلسه متخلفین به منظور رسیدگی به تخلفاتشان به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی افزود: طبیعت نیاز به حمایت عمومی مردم دارد و بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفظ محیط زیست وظیفه‌ای است همگانی که برعهده عموم مردم گذاشته شده است.