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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۹:۳۱

بانک مرکزی اعلام کرد

جزئیات نرخ رسمی ۴۷ ارز/ همه قیمت‌ها ثابت ماند

جزئیات نرخ رسمی ۴۷ ارز/ همه قیمت‌ها ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمام ارزها ثابت ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه بیست و دوم تیرماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر به قیمت ۵۳ هزار و ۵۱ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر به قیمت ۴۷ هزار ۴۶۲ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۶۲۲ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۶۷ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۴۳۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۷۲ ریال، روپیه هند ۵۵۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۵۶۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۲۳۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۲۸۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۸۹۸ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۵۹۹ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۵۰۴ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۱۹ ریال، روبل روسیه ۵۹۴ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۱۸۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۲۰۳ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۴۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۱ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۷۶۴ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۳۱ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۸ ریال، یوان چین ۶ هزار ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار ۱۴ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۴۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۹۸۲ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۱۶۰ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۲۶ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۱۷ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار ۳۵۶ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۹۷۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۴ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

کد مطلب 4971692

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