به گزارش خبرگزاری مهر، نگاهی گذرا به اقتصاد حوزه کتاب کودک و نوجوان کشور در چند دهه اخیر، بیانگر آن است که این حوزه، اقتصادی با سیر نزولی را تجربه کرده است. بالا نبودن سرانۀ مطالعه و عدم توجه لازم سیاستگذاران فرهنگی برای برنامهریزی و اقدام به منظور برون رفت از این وضعیت نامطلوب آثار نامطلوبی را به همراه داشته است.
کاهش خریداران کتابهای تولید شده، موجب انباشت آثار، تأخیر در چاپ مجدد، تعویق زمان برای تولید آثار جدید، روی آوردن به تولید آثار ترجمهای، عدم گردش سرمایه و کمبود نقدینگی و عواملی دیگر از این دست، تأثیرات منفی خود را بر کل عناصر و عوامل این حوزه تسری بخشیده و نوعی دلزدگی را ایجاد کرده است. پدیدآورندگان محتوا و تصویرگران کتاب کودک که چرخه حیات کاری آنان وابسته به چرخه تولید کتاب است، در کنار ناشران از زمره زیاندیدگان بزرگ این امر به حساب میآیند.
این چالشها، آنگاه سمت و سوی حادتری یافت که با بحران ویروس کرونا در هم آمیخت و علاوه بر تنگناهای قبلی، بنبستهای جدیدی را فراروی فعالان این حوزه قرار داد؛ به گونهای که اکنون نقطه امیدی را نمیتوان برای آنان متصور شد.
آنچه میتوان اشاره کرد اینکه نباید انتظار داشت و نباید تصور کرد که جلوگیری از بروز بحران قطعی است؛ اما میتوان انتظار داشت و هنر آن است که تحدیدها به فرصتها تبدیل شود. بروز کرونا هم اگر چه ناگهانی بر جامعه فرهنگی کشورمان تحمیل شد، اما فرصتی را هم پیش پای نهادهای تصمیمگیر فرهنگی قرار داد که شایسته بود با بهرهگیری از خرد جمعی موقعیت مطلوبی را در دوران کرونا فراهم آورند.
اکنون که چند ماهی از بروز کرونا سپری شده است و بر کسی معلوم نیست که تا چه زمانی جامعه با این مشکل مواجه است و تولیدکنندگان آثار فرهنگی تا چه زمانی با رکود ناشی از آن روبرو خواهند بود. ضرورت دارد از هم اکنون برای آینده و جبران نقصانهای گذشته، فکری کرد و اقدامی را در دستور کار قرار داد.
یادمان باشد که گاهی خیلی زود، دیر میشود
کودکانمان را دریابیم. آنها چندماهی است خانهنشین شدهاند و در سایه بایدها و نبایدهای مربوط به توصیههای بهداشت جسمی، به محملی برای ایجاد شادی و نشاط روحی نیازمندند. جامعه جوان کشور نیازمند مطالعه است، برای اوقات فراغت آنان برنامهریزی کنیم و راهکارهای دسترسی به این امر را هم سهولت بخشیم.
بهرهگیری از ظرفیت رسانه ملی برای توجه به خواندن، انس با کتاب، افزودن برنامههای مطالعه آزاد در برنامههای درسی ارائه شده از طرف آموزش و پرورش، شیوههای دسترسی آسان به کتاب با همکاری تشکلهای مربوط، تشویق خانوادهها به تهیه کتاب برای فرزندانشان، ترغیب خیرین، شورایاران، استانداران، مسؤلین استانها، شهرها، روستاها و … برای ایجاد کتابخانههای عمومی و محلی، ایجاد کتابخانههای سیار، بسترسازی برای ایجاد کتابفروشیهای کودک و فراهم کردن بستر حضور پدیدآورندگان کتاب (نویسندگان، مترجمان و تصویرگران) در رسانهها، کتابخانههای عمومی مدارس، صدا و سیما و… از جمله اموری هستند که از اجرا و انجام آنها غفلت ورزیدهایم.
انجمنهای فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان و تصویرگران ایران
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