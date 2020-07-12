پیام تسلیتی برای درگذشت پیشکسوت سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه هنرمندان پیشکسوت، سیدمحمد طباطبایی حسینی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت با صدور پیامی درگذشت حسن شریفی پیشکسوت سینمای ایران و عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت طباطبایی حسینی به این شرح است:

«خبر درگذشت جناب حسن شریفی موجب تاثر شد و این روزهای‌مان را تلخ‌تر کرد. زنده یاد شریفی بیش از ۶ دهه در حوزه‌های گوناگون سینما فعالیت کرد و نامی نیک از خود به جا گذاشت. او عاشق سینما بود و برایش سینما مهم بود، روزی دستیار فیلمبردار بود، روزی فیلمبردار. در یک فیلم مدیر تولید بود و در فیلمی دیگر مدیر تدارکات. گاهی بازیگری را تجربه کرد و گاهی عکاسی فیلم را و در کنار همه این‌ها او در کتاب‌هایش از سینما نوشت؛ کتاب‌هایی که گامی در مسیر ثبت تاریخ شفاهی سینمای ایران است. درگذشت ایشان را به جامعه هنری و پیشکسوتان سینما و نیز به خانواده محترم ایشان تسلیت گفته و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر مسألت می‌کنم.»