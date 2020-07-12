به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «جانکندن (چگونه اکثریت را شکست دادم)» نوشته استیسی آبرامز بهتازگی با ترجمه سپیده اشرفی توسط انتشارات آرادمان منتشر و راهی بازار نشر شده است.
اینکتاب روایت یکزن سیاهپوست آمریکایی بهعنوان اولینزن سیاهپوستی است که نامزد یکی از احزاب اصلی آمریکا در سطح انتخابات فرمانداری شد. استیسی آبرامز راوی و نویسنده اینکتاب، یکی از مخالفان سرسخت دونالد ترامپ رئیسجمهور فعلی آمریکاست
آبرامز، سیاستمدار، وکیل و رماننویس آمریکایی است که از سال ۲۰۱۱ رهبر اقلیت مجلس نمایندگان جرجیا در ایالات متحده آمریکا شد. آبرامز از نگاه مجله تایم، جزو سرشناسترین مخالفان ترامپ است. اینحقوقدان، سیاستمدار و نویسنده، در کتاب «جانکندن» روایت تکاندهندهای را از مسیری ارائه کرده که پشت سر گذاشت تا بهعنوان زنی که از هر نظر در اقلیت قرار دارد، به توفیق برسد.
در قسمتی از اینکتاب آمده است:
«قدرت گرفتن همیشه به معنای انجام یک کار بزرگ نیست. بخشی از رهبری این است که بدانیم هرقدر هم که جایی که در آن هستیم کوچک یا کارهایی که میکنیم اندک است، همین چیزهای اندک باید باعث پیش رفتن و حرکتمان شود. این چیزها لزوما به معنای قرار داشتن در تیتر اخبار یا داشتن یک قصه خارقالعاده نیست.
باید از حرارتی که بهخاطر خواستههایمان در قلبمان داریم و قدرت مخالفتهایی که با ما میشود، استفاده کنیم تا موانع را کنار بزنیم و فراتر از تصورمان و چیزی که دنیا از ما انتظار دارد، برویم. میتوانیم این انرژی را مهار کنیم تا آن تغییر اساسی را ایجاد کنیم. این، قدرت ماست. شایستگیاش را داریم. پس باید از آن استفاده کنیم».
اینکتاب با ۲۰۰ صفحه و قیمت ۴۰ هزار تومان منتشر شده است.
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