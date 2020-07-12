به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، نشست مجازی ملاقات با مقامات و نمایندگان موسسه تبادلات آکادمیک آلمان(DAAD)، به ریاست و با حضور حسین سالار آملی، قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بین‌الملل و دکتر هول شورستر، مدیر برنامه‌های بورس موسسه تبادلات آکادمیک آلمان(DAAD) از طریق Skype برگزار شد.

در این جلسه که تعدادی از نمایندگان مؤسسه DAAD، وزارت امور خارجه فدرال آلمان، مسئول بخش فرهنگی سفارت آلمان در تهران و مدیر مرکز اطلاع‌رسانی DAAD در تهران نیز حضور داشتند، متن یادداشت تفاهم همکاری‌های دانشگاهی بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان، مورد بررسی و گفت‌وگو قرار گرفت و پیشنهاداتی در مورد پیش‌نویس یادداشت تفاهم، از طرف نمایندگان مؤسسه DAAD و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شد.

در پی ارائه پیشنهادات، مؤسسه DAAD با تاکید بر اینکه همکاری در حوزه آموزش عالی با جمهوری اسلامی ایران، جزو اولویت‌های برتر جمهوری فدرال آلمان و وزارت آموزش و تحقیقات آن کشور است، آمادگی خود را برای تنظیم و ارسال پیشنهاداتی در مورد متن یادداشت تفاهم در اوایل هفته آینده به این مرکز و نیز تصمیم قطعی دبیر کل آن مؤسسه را برای امضای یادداشت تفاهم اعلام کرد.

در این نشست، همچنین آمادگی و تمایل DAAD در معرفی برنامه‌های جاری آن مؤسسه بویژه در مورد نحوه همکاری‌های آکادمیک و مشارکت دانشگاه‌ها در این برنامه‌ها در شرایط رویارویی جهان با کرونا و چالش‌های مرتبط آن، اعلام شد.