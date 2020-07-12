محمد مینوسپهر در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: همزمان با روز جهانی نه به کیسههای پلاستیکی، کیسههای پارچهای منقش به آهوی جبیر و لاک پشت دو حیوان بومی جزیره هرمز که در خطر انقراض قرار دارند، در نانوایی و سوپرمارکتهای هرمز در بین شهروندان توزیع شد.
مدیر پروژه پسماند هرمز عنوان کرد: گرایش مردم به مصرف بیرویه ظروف پلاستیکی به دلیل سبک، ارزان و یکبار مصرف بودن آنها در حالی است که نگهداری مواد در این ظروف اثر سو بر سلامت جسم دارد. با وجود این، مردم باز هم به مصرف کیسههای پلاستیکی تمایل دارند و استفاده از آن به یک رفتار تبدیل شده است.
مینوسپهر خاطرنشان کرد: زندگی بدون کیسه پلاستیک ریشه در فرهنگ ما دارد و استفاده از زنبیلهای پلاستیکی، حصیری و پارچهای یا پاکتهای کاغذی، برای بسیاری از ما یادآور گذشته و دوران کودکی است و میبایست با آگاهی بخشی به جامعه دوباره آن را احیا کنیم.
مینوسپهر افزود: کیسههای پارچهای تا حد بسیار زیادی میتواند جای نایلون و نایلکس را بگیرد و جایگزین سالمی برای آن باشد و این کیسهها در صورت آلوده و کثیف شدن، قابل شستشو هستند و میتوان آن را به مدت طولانی استفاده و ضمن کاهش هزینههای خانوار، کمک به کاهش تولید پسماند و حفظ محیطزیست کرد.
وی ابرازداشت: اینک وقت آن رسیده که هر یک از ما دست کم یک یا دو کیسه پلاستیکی را از چرخه مصرف خود خارج کنیم و به پیشنهاد فروشنده برای دریافت آن نه بگوییم.
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