«ستارگان روی زمین» در شبکه مستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجید احمدی طارمی درباره مستند «ستارگان روی زمین» که پخش آن از امروز ۲۲ تیرماه آغاز می‌شود، گفت: این مجموعه تولید شبکه کیش است و از ابعاد مختلف معماری، تاریخچه، کارکرد و… به مساجد کیش به خصوص مساجد تاریخی می‌پردازد.

وی افزود: وجه تسمیه این مجموعه به اصطلاح «نجوم فی‌الارض» به گذشته مربوط می‌شود که بومیان جزیره کیش در گذشته به مساجد اطلاق می‌کردند. این مجموعه در سه قسمت با نام‌های «نوری از گذشته»، «نوری درون آبگینه» و «آبگینه درون خانه‌ای روشن» تولید شده است و از امروز ۲۲ تیر ساعت ۱۹ پخش آن در شبکه مستند آغاز می‌شود.

طارمی درباره نامگذاری این مجموعه مستند هم بیان کرد: واژه‌های نور و آبگینه در نامگذاری قسمت‌ها به یکی از اسماء خداوند (نور) در قرآن (آیه ۳۵ سوره نور) ارجاع دارد و همچنین یکی از صفات ستاره (مساجد) روشنی (نور) است.

وی افزود: «نوری از گذشته» به بقایای مسجدی در محوطه تاریخی حریره می‌پردازد، مسجدی که اوج شکوفایی‌اش در دوره ایلخانی بوده است، «نوری درون آبگینه» نیز به چند مسجد مربوط به محلات قدیم کیش می‌پردازد که علیرغم از بین رفتن برخی از محلات این مساجد حفظ شده‌اند. همچنین «آبگینه در خانه‌ای روشن» به معرفی مساجد جدیدی می‌پردازد که عموماً در دو دهه اخیر ساخته شده‌اند.

نویسندگی این مستند را احمدی طارمی بر عهده داشته و از دیگر عوامل آن می‌توان به مجری طرح: سید مسعود احمدی طارمی، تصویربردار: مهدی روحی، صدا بردار: محسن صبری، تدوین و صدا گذاری: اکبر بروغنی، گوینده: مراد اسکندری، گروه پژوهش: سید مجید احمدی طارمی، نجمه فرزان پور، نوشین قاسمی وش، نوشین الوندی، شیوا شادروان، کاملیا نوحی، هماهنگی: لیلا سادات تاجرزاده، ناظر کیفی: صلاح آزوغ و روابط عمومی: مطهره کشاورز محمدیان اشاره کرد.

پخش این مستند روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه ساعت ۱۹ از شبکه مستند و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۵ خواهد بود.