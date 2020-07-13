حجت‌الاسلام حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به ابلاغیه اخیر رئیس جمهور مبنی بر عدم پرداخت وام ازدواج به افراد زیر ۱۸ و بالای ۴۰ سال، با بیان اینکه مسئولین به جای طرح این مسائل حاشیه‌ای به مسائل اصلی مانند مشکلات اقتصادی جوانان بپردازند، گفت: در شرایط کنونی، جوانان برای ازدواج با موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو هستند. دولت نیز به جای این مانع تراشی‌ها و ایجاد موانع در مسیر ازدواج جوانان، شرایط تسهیل ازدواج را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه این گونه قوانین جنبه غربی دارد، عنوان کرد: این دست از قوانین تنها مبنای غربی و ضد خانواده دارد و با فرهنگ و جامعه ایرانیان نامتناسب است. در شرایطی که سن ازدواج بالا رفته و آمار ازدواج نیز رو به کاهش است، تصویب این قوانین نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مشکلات و آسیب‌های اجتماعی بسیاری را در پی خواهد داشت.

وی با تاکید بر متفاوت بودن سن بلوغ در افراد جامعه، اظهار داشت: ازدواج نیاز به انواع بلوغ و رشد اعم از رشد جسمی، جنسی، مدیریتی، اقتصادی و عقلی دارد و رسیدن به این رشدها در افراد مختلف جامعه متفاوت است. بنابراین ممکن است فردی زودتر و برخی دیرتر به این رشد و بلوغ دست یابند پس نمی‌توان سن یکسانی برای ازدواج افراد در نظر گرفت و آنها را از دریافت وام ازدواج منع کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه قانونی که برخلاف فرایند فطرت و طبیعت تنظیم شود، اشتباه است، بیان کرد: فرض کنید فردی تا پیش از ۴۰ سالگی ازدواج نکرده یا شرایط ازدواج را نداشته است و حال قصد ازدواج دارد، با کدام دلیل منطقی و عقلانی می‌توان این فرد را از حق طبیعی و تنها مشوق قانونی کشور منع و پرداخت وام ازدواج به وی را ممنوع کرد.