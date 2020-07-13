  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۸:۳۷

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

دولت به جای مانع‌تراشی برای ازدواج به تسهیل شرایط جوانان بپردازد

دولت به جای مانع‌تراشی برای ازدواج به تسهیل شرایط جوانان بپردازد

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت به جای مانع تراشی‌ در مسیر ازدواج جوانان، شرایط تسهیل ازدواج را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

حجت‌الاسلام حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به ابلاغیه اخیر رئیس جمهور مبنی بر عدم پرداخت وام ازدواج به افراد زیر ۱۸ و بالای ۴۰ سال، با بیان اینکه مسئولین به جای طرح این مسائل حاشیه‌ای به مسائل اصلی مانند مشکلات اقتصادی جوانان بپردازند، گفت: در شرایط کنونی، جوانان برای ازدواج با موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو هستند. دولت نیز به جای این مانع تراشی‌ها و ایجاد موانع در مسیر ازدواج جوانان، شرایط تسهیل ازدواج را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه این گونه قوانین جنبه غربی دارد، عنوان کرد: این دست از قوانین تنها مبنای غربی و ضد خانواده دارد و با فرهنگ و جامعه ایرانیان نامتناسب است. در شرایطی که سن ازدواج بالا رفته و آمار ازدواج نیز رو به کاهش است، تصویب این قوانین نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مشکلات و آسیب‌های اجتماعی بسیاری را در پی خواهد داشت.

وی با تاکید بر متفاوت بودن سن بلوغ در افراد جامعه، اظهار داشت: ازدواج نیاز به انواع بلوغ و رشد اعم از رشد جسمی، جنسی، مدیریتی، اقتصادی و عقلی دارد و رسیدن به این رشدها در افراد مختلف جامعه متفاوت است. بنابراین ممکن است فردی زودتر و برخی دیرتر به این رشد و بلوغ دست یابند پس نمی‌توان سن یکسانی برای ازدواج افراد در نظر گرفت و آنها را از دریافت وام ازدواج منع کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه قانونی که برخلاف فرایند فطرت و طبیعت تنظیم شود، اشتباه است، بیان کرد: فرض کنید فردی تا پیش از ۴۰ سالگی ازدواج نکرده یا شرایط ازدواج را نداشته است و حال قصد ازدواج دارد، با کدام دلیل منطقی و عقلانی می‌توان این فرد را از حق طبیعی و تنها مشوق قانونی کشور منع و پرداخت وام ازدواج به وی را ممنوع کرد.

کد مطلب 4972235
ساناز باقری راد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها