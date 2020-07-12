آمار ثبت نام در دوره های کاردانی نظام جدید/ امشب آخرین فرصت

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام و انتخاب رشته سری دوم و اعلام رشته محل‌های جدید و اصلاحات دفترچه راهنمای آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۳۹۹ از ۱۸ تیر آغاز شده است و داوطلبان می توانند تا پایان روز یکشنبه ۲۲ تیر ۹۹ در این دوره ها ثبت نام کنند.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: تا امروز ۲۲ تیرماه ۹۹ تعداد ۱۱۷ هزار و ۸۲۵ نفر در دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۳۹۹ ثبت نام و انتخاب رشته کرده اند.

وی گفت: متقاضیان دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی که در بازه زمانی تعیین شده (از تاریخ ۱۱ تا ۲۱ خرداد ۹۹) نتوانسته‌اند در این دوره ها ثبت نام کنند

زرین آمیزی افزود: آن دسته از داوطلبانی که قبلاً ثبت‌نام خود را تکمیل و کد رهگیری ثبت‌نام دریافت کرده‌اند نیز می‌توانند در صورت تمایل تا ۲۲ تیرماه ۹۹ نسبت به مشاهده و یا ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی کدرشته محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

وی گفت: داوطلبان می‌توانند منحصراً از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و همچنین اصلاحات اعلام شده در این اطلاعیه نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.