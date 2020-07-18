به گزارش خبرگزاری مهر، سرخپوشان پرسپولیس در صورت کسب نتایج لازم با توجه به در اختیار داشتن ۵۶ امتیاز و در پیش بودن ۶ بازی دیگر، می‌توانند رکوردها و حدنصاب‌های مختلفی در لیگ برتر را جابجا کنند.

رسانه باشگاه پرسپولیس با اشاره به این موضوع نوشت: تیم فوتبال پرسپولیس، با این تفکر بازی‌ها را دنبال می‌کند که تا قبل از در اختیار گرفتن جام، هیچ چیز قطعی نیست و نباید از تلاش دست کشید.

در کنار این مساله رساندن لیگ فوتبال ایران به رکوردهای جدید نیز می‌تواند انگیزه‌ای برای تلاش بیشتر باشد. یکی از این رکوردها حد نصاب امتیاز کسب شده در یک دوره از این رقابت‌هاست.

در حال حاضر بالاترین حد نصاب کسب شده در لیگ حرفه‌ای ایران به میانگین ۲/۲ امتیاز برای هر بازی مربوط می‌شود که در فصل ۹۵-۹۶ توسط پرسپولیس رقم زده شد و شاگردان برانکو ایوانکوویچ در ۳۰ بازی به ۶۶ امتیاز دست پیدا کردند. پرسپولیس با وجود نتایجی که در ابتدای فصل کسب کرد، حالا در شرایطی قرار دارد که می‌تواند این حدنصاب را افزایش دهد. برای این منظور به یازده امتیاز از ۱۸ امتیاز موجود نیاز خواهد بود تا رکورد خود و لیگ حرفه‌ای ایران را افزایش دهد.

لازم به ذکر است که صاحب بیشترین امتیاز، به نسبت تعداد بازی‌ها در تمام ادوار لیگ فوتبال ایران نیز پرسپولیس است. سرخپوشان در سال ۱۳۵۰ در لیگ منطقه‌ای ایران در ۱۴ بازی به ۱۳ پیروزی دست پیدا کرده بودند و فقط یک بازی را واگذار کردند.

قهرمان فوتبال ایران، در حالی نخستین تیمی خواهد بود که چهار قهرمانی پیاپی در رقابت‌های سراسری را تصاحب و عدد ۴ را بیش از پیش به نماد خود بدل خواهد کرد که این رکورد برای اولین بار در فوتبال ایران روی می‌دهد.

سرخپوشان همچنین با کسب ۳ پیروزی دیگر در رقابت‌های این فصل، در ۷۰ درصد بازی‌های خود از این فصل لیگ به پیروزی رسیده و حدنصاب قبلی که متعلق به خود پرسپولیس است را بهبود می‌بخشند. بهترین حدنصاب لیگ برتر در سال ۱۳۹۵-۹۶ با ۲۰ پیروزی در ۳۰ مسابقه رقم خورد، این بهترین آمار برای رقابت‌هایی با ۳۰ بازی در فوتبال ایران بود.