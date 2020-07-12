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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۲۰:۴۴

بر اثر سکته قلبی؛

سیدجلال طباطبایی بازیگر «شب‌های برره» درگذشت

سیدجلال طباطبایی بازیگر «شب‌های برره» درگذشت

سید جلال طباطبایی بازیگر مجموعه‌های طنز تلویزیونی مانند «شب‌های برره» درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، سید جلال طباطبایی بازیگر سینما و تلویزیون، بر اثر سکته قلبی درگذشت.

از مهم‌ترین آثار سید جلال طباطبایی می‌توان به بازیگری در سریال «شب‌های برره»، سریال «خانه به‌دوش» و سریال «ترش و شیرین» اشاره کرد.

سید جلال طباطبایی در سال ۱۳۸۴ دوره پرتلاشی را در عرصه سینما و تلویزیون گذراند و در آثار مهمی بازی کرد. او در این سال با بازی در ۲ سریال مهم تلویزیون خود را به مردم معرفی کرد. آثار مهم سید جلال طباطبایی در این سال، بازیگری در سریال «شب‌های برره» به کارگردانی مهران مدیری و سریال «متهم گریخت» به کارگردانی رضا عطاران و محمود رضایی بود.

سیدجلال طباطبایی علاوه‌بر سریال «شب‌های برره»، سال ۱۳۸۳ در سریال «خانه به‌دوش» نیز بازی کرد بود. او این بار با رضا عطاران یعنی کارگردان سریال «خانه به‌دوش» و هنرمندانی چون حمید لولایی، مریم امیرجلالی، علی صادقی و رضا عطاران همکاری کرد.

کد مطلب 4972472
عطیه موذن

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