به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، سید جلال طباطبایی بازیگر سینما و تلویزیون، بر اثر سکته قلبی درگذشت.

از مهم‌ترین آثار سید جلال طباطبایی می‌توان به بازیگری در سریال «شب‌های برره»، سریال «خانه به‌دوش» و سریال «ترش و شیرین» اشاره کرد.

سید جلال طباطبایی در سال ۱۳۸۴ دوره پرتلاشی را در عرصه سینما و تلویزیون گذراند و در آثار مهمی بازی کرد. او در این سال با بازی در ۲ سریال مهم تلویزیون خود را به مردم معرفی کرد. آثار مهم سید جلال طباطبایی در این سال، بازیگری در سریال «شب‌های برره» به کارگردانی مهران مدیری و سریال «متهم گریخت» به کارگردانی رضا عطاران و محمود رضایی بود.

سیدجلال طباطبایی علاوه‌بر سریال «شب‌های برره»، سال ۱۳۸۳ در سریال «خانه به‌دوش» نیز بازی کرد بود. او این بار با رضا عطاران یعنی کارگردان سریال «خانه به‌دوش» و هنرمندانی چون حمید لولایی، مریم امیرجلالی، علی صادقی و رضا عطاران همکاری کرد.