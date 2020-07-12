خبرگزاری مهر استان سمنان تقدیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس امینی امامجمعه شاهرود شامگاه یکشنبه در حاشیه دیدار با خبرنگاران خبرگزاریهای فعال در شهرستان شاهرود و همچنین برخی فعالان فضای مجازی با اهدای لوح تقدیر از سرپرست و خبرنگاران خبرگزاری مهر استان سمنان تقدیر کرد.
این تقدیر بهواسطه تولید بیش از ۱۸۰ باکس محتوای رسانهای شامل خبر، گزارش، مصاحبه و گزارش تصویری از ابتدای شیوع کرونا در سطح استان سمنان و بهخصوص شهرستان شاهرود و گزارش عملکرد قرارگاه مردمی مقابله با کرونا در ایام شیوع این بیماری در کنار تولید محتوای فرهنگی در ماه رمضان صورت گرفته است.
در بخشی از لوح تقدیر امامجمعه شاهرود و رئیس قرارگاه مردمی مقابله با کرونا و مواسات این شهرستان خطاب به خبرگزاری مهر استان سمنان آمده است: زندگی امروز بیش از هر زمان مرهون تلاش فعالان عرصه اطلاعرسانی است، این فعالان باید آگاهی بخشی به جامعه را رسالت خویش قرار داده و تنویر افکار عمومی در ساختهای مختلف را وجهه همت خود قرار دهند طبعاً علم و دانش و تخصص و تعهد در کنار امانتداری و حفظ آبروی اشخاص و حفظ آرامش عمومی باید مدنظر این عزیزان باشد.
در دیگر بخش این لوح میخوانیم: ادای وظیفه در این عرصه حساس که دشمنان اسلام و انقلاب و ایران همچشم طمع به آن دوختهاند و از طرفی بیمهری دوستان هم ممکن است در میان آید، کار را دشوار میکند و اینجا است که شکیبایی و صبر و جهاد میتواند دشواری را کم کرده و نسبت به ادامه راه انگیزه مضاعف شود.
در این لوح همچنین آمده است: بهپاس رسالت تأثیرگذار و کوششهای شما در عرصه مبارزه با ویروس کرونا و رزمایش همدلی و مواسات خصوصاً در ماه رمضان و اشاعه فرهنگ دینی و قرآنی و نیز آموزشهای پیشگیری از ویروس کویید ۱۹ از شما تقدیر میکنیم.
خبرگزاری مهر استان سمنان از ابتدای شیوع کرونا در استان بهطور میانگین روزانه نزدیک به دو باکس محتوای خبری و آموزشی درباره کویید ۱۹ به جامعه ارائه کرده است.
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