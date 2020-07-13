به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا زمردیان معاون فرهنگی کانون و رئیس جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی، ضمن اعلام برگزاری مجازی این جشنواره گفت: به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور و پیش‌بینی‌های احتمالی در رابطه با تداوم این شرایط در فصل پاییز، شورای سیاست‌گذاری جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی تصمیم گرفت تا با تغییرهایی در فرم و محتوای این جشنواره، مرحله استانی دوره بیست‌وسوم را به صورت مجازی برگزار کند.

وی گفت: با توجه به استقبال سال‌های گذشته از این رویداد فرهنگی و ارسال نزدیک به ۱۷ هزار اثر به دبیرخانه جشنواره بیست‌ودوم، تعطیلی یا تأخیر در اجرای آن جفا در حق علاقه‌مندان به قصه‌گویی بود.

زمردیان افزود: فراخوان این دوره از جشنواره مرداد سال جاری اعلام می‌شود و در پاییز و شب یلدا شاهد برگزاری جشنواره‌های استانی خواهیم بود تا ان‌شالله بتوانیم مرحله منطقه‌ای و ملی را در سال آینده برگزار کنیم.

او با اشاره به تغییرهای ایجاد شده در نحوه برگزاری جشنواره بیان کرد: تلاش شده است تا در جشنواره امسال شاهد تغییرهایی در شیوه و ژانرهای قصه‌گویی جشنواره از جمله توجه به احیای شیوه‌های قصه‌گویی سنتی، آئینی و بومی، توجه به قصه‌های ارزشی، جنگ و دفاع مقدس، تغییر در شکل و نوع برگزاری بخش بین‌الملل و همچنین اضافه شدن بخش ویژه‌ای برای قصه‌گویان حرفه‌ای باشیم که مجموعه تغییرهای اعمال شده به زودی در فراخوان جشنواره اعلام خواهد شد.

رئیس جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی ادامه داد: برگزاری جشنواره قصه‌گویی در بخش استانی به صورت مجازی برگزار خواهد شد و داوران این حوزه همراه با علاقه‌مندان قصه‌گویی می‌توانند شاهد اجرای قصه‌ها باشند و به قصه‌گویان برتر رتبه بدهند.

زمردیان در پایان گفت: انجمن قصه‌گویی کانون پرورش فکری، امسال دوره‌های آموزشی قصه‌گویی را در سراسر کشور به صورت حضوری و مجازی برگزار کرده که با استقبال خوبی روبرو شده است. این استقبال به خصوص در حوزه آموزش به بزرگ‌سالان شایان توجه بود.

دوره‌های آنلاین آموزش قصه‌گویی توسط مرکز مجازی کانون به نشانی kpf.ir برگزار می‌شود.