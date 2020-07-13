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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۴۴

تولید ویلچر خودران هوشمند با قابلیت ترمز خودکار

تولید ویلچر خودران هوشمند با قابلیت ترمز خودکار

شرکت ژاپنی پاناسونیک از تولید ویلچرهای خودران هوشمندی خبر داده که مسافران را بدون برخورد با موانع در ایستگاه شلوغ راه آهن توکیو جابجا می‌کنند و به مقصد می‌رسانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، پاناسونیک سه نمونه از این ویلچرهای برقی خودران را تولید کرده که همگی بدون نیاز به دخالت انسان مسافران خود را تا مقصد می‌رسانند.

ویلچرهای یادشده مجهز به رادارها، حسگرها و دوربین‌های متعددی برای شناسایی موانع ثابت و متحرک محیطی هستند و لذا می‌توانند در اماکن شلوغ و پر هرج و مرج مانند ایستگاه‌های راه آهن برای حمل و نقل افراد مسن و ناتوان و معلول به کار گرفته شوند.

پاناسونیک تا شهریور ماه به آزمایش ویلچرهای یادشده ادامه می‌دهد تا از کارایی آنها مطمئن شود. یکی از قابلیت‌های مهم این ویلچرها امکان ترمز سریع و ناگهانی خودکار در صورت مواجه شدن با مانعی پیش بینی نشده است. ویلچرهای یادشده بعد از جابجایی مانع و رفع مزاحمت به طی مسیر ادامه می‌دهند.

کد مطلب 4972842

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