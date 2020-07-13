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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۱

با شمارش ۹۹ درصد از آرای اخذ شده؛

«دودا» در انتخابات ریاست جمهوری لهستان به پیروزی رسید

«دودا» در انتخابات ریاست جمهوری لهستان به پیروزی رسید

نتایج شمارش ۹۹ درصد از آرای اخذ شده در انتخابات ریاست جمهوری لهستان، از پیروزی «آندری دودا» حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شمارش ۹۹ درصد از آرای اخذ شده در انتخابات ریاست جمهوری لهستان، نشان می دهد «آندژی دودا» رئیس جمهور فعلی این کشور ۵۱.۲ درصد از آرا تصاحب کرده است. 

این در حالی است که شب گذشته اعلام شده بود دودا و رقیب وی هر یک، در حدود ۵۰ درصد آرا را تصاحب می کنند. 

انتخابات ریاست جمهوری لهستان پیش از این قرار بود ماه مه (اردیبهشت / خرداد) برگزار شود اما به علت شیوع ویروس جدید کرونا به تعویق افتاد.

پیروزی دودا که خواهان گسترش روابط لهستان با آمریکاست خبری خوش برای ملی گرایان محسوب می شود. 

دودا در ماه های گذشته مذاکراتی را با مقامات آمریکایی در خصوص دایر شدن پایگاه نظامی آمریکا در لهستان انجام داده است.

کد مطلب 4972849
عبدالحمید بیاتی

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