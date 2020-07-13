«دودا» در انتخابات ریاست جمهوری لهستان به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شمارش ۹۹ درصد از آرای اخذ شده در انتخابات ریاست جمهوری لهستان، نشان می دهد «آندژی دودا» رئیس جمهور فعلی این کشور ۵۱.۲ درصد از آرا تصاحب کرده است.

این در حالی است که شب گذشته اعلام شده بود دودا و رقیب وی هر یک، در حدود ۵۰ درصد آرا را تصاحب می کنند.

انتخابات ریاست جمهوری لهستان پیش از این قرار بود ماه مه (اردیبهشت / خرداد) برگزار شود اما به علت شیوع ویروس جدید کرونا به تعویق افتاد.

پیروزی دودا که خواهان گسترش روابط لهستان با آمریکاست خبری خوش برای ملی گرایان محسوب می شود.

دودا در ماه های گذشته مذاکراتی را با مقامات آمریکایی در خصوص دایر شدن پایگاه نظامی آمریکا در لهستان انجام داده است.