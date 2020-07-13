بهگزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو صبح دوشنبه در جلسه بررسی مصوبات ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در بخش گردشگری اردبیل اظهار کرد: با توجه به اینکه بیشترین خسارت ناشی از کرونا به حوزه گردشگری و فعالان این بخش وارد شده است در راستای حمایت از این بخش مصوبات حمایتی در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا به تصویب رسید.
وی با اشاره به مصوبات این حوزه بیان کرد: با توجه به عدم امکان پرداخت حق بیمه شاغلان و نیز بدهیهای گذشته و تقسیط شده فعالان بخش گردشگری به تأمین اجتماعی و تسهیلات پیشبینیشده ابلاغی در راستای پرداخت ۱۰ درصد حق بیمه و تقسیط ۲۰ درصد مابقی با امهال در نظر گرفته شده از خردادماه امسال به بعد توسط سازمان تأمین اجتمالی بهلحاظ برگشت بیماری در ماههای اخیر با پیک بالا که سبب قرار گرفتن استان بهویژه شهرستان گردشگری سرعین در وضعیت قرمز شده، تقاضای امهال تسهیلات بیشتر برای این مراکز مورد نظر است.
استاندار اردبیل افزود: این مراکز به لحاظ وضعیت پیشآمده توان پرداخت حق بیمه و بدهیهای گذشته را ندارند که با اعلام تعطیلی کارگاهها توسط کارفرمایان و تائید مراتب توسط بازرسی تأمین اجتماعی، مطالبات تأمین اجتماعی از بابت بدهیها و حق بیمههای جاری باید به گونهای برنامهریزی شود که از اول سال آینده امکان پرداخت برای کارفرمایان و وصول برای تأمین اجتماعی مهیا شود.
بهنامجو امهال بدهی برای مدت ۶ ماه و تقسیط به مدت دو سال را از دیگر مصوبات در راستای حمایت از گروههای اقتصادی آسیبدیده از کرونا برشمرد و عنوان کرد: بر اساس این مصوبات صد درصد جرایم قابل بخشش برای اقشار و گروههای آسیبدیده به شرط پرداخت یا تقسیط بدهی مشمول بخشودگی میشود.
وی گفت: مصوب شد برای این افراد مالیاتهای مستقیم بدون افزایش نسبت به سال قبل اعمال شده و نیز مالیاتهای مستقیم برای گروههای آسیبدیده تا آخر سال موقوفالجرا شود.
استاندار اردبیل از عدم دریافت عوارض امحای زباله، نوسازی و صنفی از مجموعههای اقامتی و گردشگری شهر سرعین توسط شهرداری همانند ماههای اسفند، فروردین و اردیبهشت خبر داد و افزود: شرکتهای آب، برق و گاز استان نیز نباید به این مجموعهها برای پرداخت مطالبات قبلی و جدید تا عادی شدن شرایط استان از حیث شیوع کرونا فشار وارد کنند.
بهنامجو از پرهیز آب منطقهای استان از دریافت هزینه آب و فشار به مجموعههای آبگرم سرعین تا عادی شدن شرایط در استان خبر داد و گفت: در مورد بدهی صاحبان مجموعههای اقامتی و آبگرم و گردشگری سرعین به بانکهای استان با توجه به وضعیت استان و شهرستان سرعین از حیث شیوع کرونا مقرر شد تا بانکها نسبت به تمدید فرصت اقدام و از پیگیری و صدور اجراییه خودداری کنند.
وی اظهار کرد: برخی از این مصوبات قابلیت اجرا در استان داشته که در این زمینه اقدام میشود و در مورد بخشی که در سطح ملی است، طی نامه به ستاد مرکزی اعلام و از طریق وزارت کشور و وزارت میراثفرهنگی پیگیری میشود تا با تصویب آنها زمینه برای حمایت هر چه بیشتر از فعالان گردشگری در استان فراهم شود.
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