فرج اله ایلیات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به بازدید اخیری که از محله اخترآباد برای بررسی مشکلات آب شرب و فاضلاب داشته اند، اظهار کرد: خوشبختانه در راستای طرح توسعه فاضلاب کرج، طرح شبکه فاضلاب محله‌های اخترآباد، سهرابیه و آق تپه مهرشهر دنبال شده است.

وی با این توضیح که اجرای طرح شبکه فاضلاب این سه نقطه شهری به طور تقریبی نهایی شده است، عنوان کرد: تنها در یکی دو نقطه از مسیر عبور شبکه لوله گذاری این طرح، رفع تملکات باید توسط شهرداری کرج انجام شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کرج گفت: شهرداری این کلان‌شهر طی پانزده روز آتی برای رفع تملکات معابر واقع در طرح شبکه فاضلابی که توسط آبفای استان اجرایی شده و محلات سهرابیه، اخترآباد و آق تپه را پوشش می‌دهد، اقدام خواهد کرد.

ایلیات افزود: طرح شرکت آب و فاضلاب استان البرز برای اجرای شبکه فاضلاب ویژه محلات آق تپه، سهرابیه و اخترآباد قطعی شده است، اما اینکه شبکه مربوطه به شبکه اصلی فاضلاب شهری وصل خواهد شد یا تصفیه خانه‌ای در مسیر این طرح ایجاد می‌شود، منوط به انجام مطالعات جامعی است که قرار است مسئولان آبفای استان را بررسی و با ما نیز در میان بگذارند.

وی توضیح داد: حداکثر تا دو هفته دیگر نحوه اجرای شبکه فاضلاب سه محله اخترآباد، آق تپه و سهرابیه بر اساس آخرین تصمیمات نهایی می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کرج اظهار امیدواری کرد که امسال با اجرایی شدن و در ادامه بهره برداری از شبکه فاضلاب، مشکلات ایجاد شده در این زمینه در محلات آق تپه، سهرابیه و اخترآباد مرتفع شود.

ایلیات در رابطه با رفع مشکلات آب شرب اخترآباد نیز گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات مربوط به این مهم نیز مرتفع شده است، به نحوی که لوله گذاری‌های اصلی در حال انجام است و بسیاری از انشعبات کنونی آنجا نیز تقویت می‌شود.