۴ وظیفه جدید گمرک برای توسعه صادرات غیر نفتی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به کلیه گمرکات اجرایی بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی (ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) را ابلاغ کرد.

پیرو بخشنامه شماره ۲۷۷/۰۸/۱۵۳۷۲۹ مورخ ۲۹ بهمن ۹۸ موضوع ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی به پیوست تصویر نامه معاون اول محترم رئیس جمهور موضوع بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی به شماره ۳۴۶۱۰ مورخ ۴ تیر ۹۹ که به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده است، عیناً جهت اطلاع و اقدام لازم در خصوص موارد مرتبط با وظایف و اختیارات گمرکی از جمله مفاد ماده ۱۳ مصوبه موصوف به شرح ذیل با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه ارسال می‌گردد:

١- صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها

۲- تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس با بهره برداری جهت پردازش

موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی در راستای بند ث ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اخذ

۳- حداکثر یک برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین کالا ۳- تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد

۴- بررسی اجمالی درخواست‌های استرداد حقوق ورودی صادر کنندگان نمونه ملی با استانی با فعالان اقتصادی مجاز در ارتباط با استرداد حقوق ورودی موضوع ماده ۶۶ قانون امور گمرکی، (شامل احراز انجام فعل صادرات و رعایت تکلیف و مهلت‌های قانونی مقرر) و صدور حکم استرداد وجوه متعلقه با ارائه کنی صادر کننده مبنی بر پذیرش مسئولیت‌های احتمالی آن.