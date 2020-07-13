به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پیرو بیانات اخیر مقام معظم رهبری، اقدام مجدد کمکهای مومنانه به اقشار نیازمند ضروری است.
وی بیان کرد: با توجه و عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در اقدام مجدد کمکهای مومنانه، از تمامی مردم عزیز و نهادهای انقلابی استان ولایتمدار بوشهر تقاضا دارم در جهت مواسات و کمکهای مومنانه به اقشار آسیب دیده و مستمند در این شرایط سخت بیماری کرونا، بار دیگر مساعدتهای لازم را داشته باشند و در این باره مجاهدتهای کارآمد مبذول نمایند.
امام جمعه بوشهر بیان کرد: از تلاشهای خداپسندانه تمامی مردم عزیز و نهادهای خدمتگزار و کادر درمانی تشکر و قدردانی میکنم و امیدوارم این کمکها مجدداً انجام شود.
وی ادامه داد: از همگان استدعا دارم با مراعات امور بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی، مشارکت در مواسات و کمکهای مومنانه، دعا و قربانی در رفع بلیه بیماری ویروس کرونا اقدام کنند.
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