سهم ۵۷ درصدی وزارت نیرو در صادرات خدمات فنی و مهندسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان، در آئین بهرهبرداری و شروع عملیات اجرایی سه پروژه آب و فاضلاب استان تهران در یازدهمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران گفت: امسال، سال پنجم یا ششم است که بهطور متوالی، صادرات خدمات فنی و مهندسی آب و برق در صدر صادرات کشور در این بخش قرار دارد.حضور شرکتهای متعدد مهندسان مشاور، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات و کالاهای بویژه برقی، در سطح منطقه و حتی سایر مناطق دورتر اعم از آسیای جنوب شرقی، آفریقا و آمریکای جنوبی ثمره چهار دهه خوداتکایی و توجه به توان و ظرفیتهای داخلی است.
وی همچنین با اشاره به پیشینه پویش ادامه داد: ما آب و برق را زیربنای توسعه و اصلیترین زیرساختهای کشور میدانیم، بر آن بودیم تا سعی کنیم مجموعه تلاش با برنامه و هدفمندی را تنظیم کنیم تا بیش از هر چیز به همکاران خود در خانواده بزرگ صنعت آب و برق در دولت و بخش خصوصی نشان دهیم که ظرفیت بسیار خوبی از نظر فنی، اجرایی و مدیریتی در کشور وجود دارد که میتواند نه تنها آسایش و امنیت خاطر مردم را فراهم کند که در سطح منطقه بتواند منشأ اثر باشد و اشتغال مؤثری را برای نیروهای کارآمد و شایسته در بازارهای منطقه تدارک ببیند.
به گفته این مقام مسؤول پویش در سال گذشته نتیجه خوبی داد، ما به وعدهای که با دولت و مردم کردیم توانستیم وفا کرده و تا بیستم اسفند ماه ۲۲۷ پروژه با سرمایهگذاری بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان به ثمر رسید. به اتکای تجربه و با اعتماد به نفسی که حاصل شد، امسال کار بزرگتری را با ۲۵۰ پروژه شروع کردیم. از مجموع پروژههای امسال که تاکنون با احتساب پروژههای امروز بهرهبرداری شده، ۳۵ پروژه در ۱۳ استان کشور بوده که ۱۱ هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان اعم از سد، آبرسانی شهری و روستایی، تصفیهخانه آب و فاضلاب تا نیروگاههای حرارتی و تجدیدپذیر، سرمایهگذاری داشته است.
بهرهبرداری از ۲,۷۰۰ میلیارد تومان پروژه در هرمزگان
وی اظهار داشت: پایان همین هفته پروژههای بزرگی با سرمایهگذاری دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در استان هرمزگان افتتاح خواهد شد و طرحهای مهم تأمین آب سالم و با کیفیت برای مردم بندرعباس و شهرستان بشاگرد و همچنین راهاندازی نیروگاه حرارتی در قشم جزو این طرحها خواهد بود. با احتساب این پروژهها تا پایان هفته، ۴۲ پروژه با سرمایهگذاری ۱۴ هزار میلیارد تومان افتتاح شده و تا پایان سال این چرخ خواهد چرخید و قطار پویش هر هفته در یک تا دو استان توقف خواهد کرد و در جشن آغاز بهرهبرداری از طرحهای آب و برق با هم شرکت خواهیم کرد.
اردکانیان همچنین با اشاره به بهرهبرداری از پروژه انتقال آب از سد ماملو به پیشوا گفت: با بهرهبرداری از این پروژه، جمعیت بیش از ۱۵۰ هزار نفری شهرستان پیشوا از نعمت آب با کیفیت برخوردار خواهند شد. این پروژه ارزشمندی است و امروز عملیات اجرایی تصفیهخانههای ۷ و ۸ جنوب تهران هم آغاز میشود. جمعآوری و تصفیه فاضلاب، امروز از مسائل مهم نه تنها در کشور که جهان است. امروز بهغیر از وجه بهداشتی جمعآوری فاضلاب، وجه دیگری مطرح است که آن استفاده از پساب تصفیه شده است.
وزیر نیرو ادامه داد: اولین کار ما باید این باشد که فاضلاب، مخل بهداشت عمومی نباشد و موجب آلودگی منابع آب زیرزمینی نشود، اما این دغدغه که رفع شد میتوانیم برای این پساب برنامهریزی کنیم، همانگونه که در تهران هست برای تغذیه آبخوانها و مصرف کشاورزی از این پساب تصفیه شده استفاده خواهد شد. ۱۲ تصفیهخانه فاضلاب در طرح بلندمدت تهران با این جمعیت وسیع در افق طرح با جمعیت بیش از ۱۱ میلیون نفر مد نظر است. از این تعداد، ۶ واحد در مدار بهرهبرداری است و تا پایان امسال ۴ واحد دیگر در غرب تهران افتتاح میشود.
وی افزود: دو واحد که امروز کلنگزنی و کار آنها شروع میشود تا ۱۴۰۳ به مدار بهرهبرداری خواهد آمد، فقط دو تصفیهخانه جنوب تهران و فیروزبهرام در غرب تهران قادرند ۷۰ درصد فاضلاب تولیدی را تصفیه کنند. از حیث شبکه جمعآوری در تهران، کارهای خوبی انجام شده و در تهران ۹ هزار کیلومتر است که ۶۹۰۰ کیلومتر آن اجرا شده که بیش از ۶۰ درصد این رقم در این دولت اجرا شده است. باقیمانده شبکه هم موازی با کار ساخت این تصفیهخانهها تا سه، چهار سال آینده تکمیل میشود و یکی از پایتختهایی خواهیم بود که تهران و شهرستانهای اقماری آن از این مگاپروژه بهرهمند خواهند بود.
اردکانیان با تاکید بر اینکه چنانچه اصلاحات جدی در شیوه مصرف به عمل نیاوریم، مشکلات جدی خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: منابع آب محدود است و ظرفیتهای تولید انرژی هم محدود خواهد بود. این عرصهای است که باید به طور مستمر مورد توجه و عنایت باشد و در این زمینه وزارت نیرو دست یاری به سمت تمام پلهای ارتباطی با مردم اعم از ائمه جمعه و جماعات، رسانهها و کسانی که میتوانند این نقش را در جامعه ایفا کنند، دراز میکند.
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