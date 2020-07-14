تقدیر اهالی دوومیدانی از حمایت های شرکت «آسان پرداخت»

به گزارش واحد بازرگانی خبرگزاری مهر، در جهان ورزش روابط فی مابین حامیان مالی و اسپانسرها با رشته های مختلف ورزشی بر اساس منافع مشترک «برد - برد» اقتصادی و تبلیغاتی تعریف می شود. مدیران ورزشی به دنبال ایجاد درآمد و منابع مالی جدید برای رشته تحت مدیریت خود هستند و صاحبان صنایع و سرمایه نیز به دنیال بهره گیری از ظرفیت های تبلیغاتی و حتی اقتصادی پر قدرت و جذاب میدان های ورزشی هستند.

در این عرصه پرماجرا بسیاری رشته های مهم و طراز اول المپیکی اساسأ یا هیچگاه مورد توجه و اقبال حامیان مالی نیستند و یا به ندرت این اتفاق می افتد. دو و میدانی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و به جز یک مقطع در ابتدای دهه ۸۰ در طول تاریخ این رشته ورزشی در کشور ما با دامنه افتخارات بسیار و قابل احترام حتی در مقاطعی که که نتایج درخشانی به دست آمده است و یا به مدال ارزشمند المپیک رسیده ایم به صورت مستمر و هدفمند مورد حمایت و پشتیبانی حامیان مالی قرار نگرفته است.

طی سالهای اخیر بالاخص از اواسط سال ۱۳۹۴ تا نیمه های سال ۱۳۹۸ دو و میدانی ایران شرایط دیگری را تجربه کرد و حمایت حامیان مالی از ورزش اول المپیک زبانزد همگان بود و جلودار همه حامیان مالی ورزش دو و میدانی شرکت معظم آسان پرداخت پرشین و مدیران جوان، پرتلاش و خوش ذوقش بود.

آسان پرداخت به کمک دو و میدانی ایران آمد، در کنار فدراسیون، هیأت های استانها، پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران این رشته قرار گرفت، این اتفاق مهم و مبارک بود چرا که در این رابطه تنگاتنگ و هدفمند برخلاف قواعد رایج فی مابین حامیان و رشته های مختلف ورزشی که اساس کار منافع اقتصادی و تبلیغاتی «برد- برد» است در رابطه و همکاری شرکت آسان پرداخت و فدراسیون دو و میدانی ایران همه چیز دلی و احساسی بود و اساسأ هیچگونه منافع اقتصادی ، تبلیغاتی و... مبنای توافق و همکاری دو طرف نبود.

مهندس حامد منصوری مالک و مدیر عامل شرکت آپ در مراسم مشترک فی مابین، همکاری با فدراسیون دو و میدانی را دلی و بر اساس علاقه مندی به این ورزش مهم ، پایه و بین المللی عنوان کرد. ارتباط باید دلی باشد تا تداوم داشته باشد و چه نتیجه «برد – بردی» بهتر از کسب افتخار برای کشور عزیزمان و درخشش و رضایتمندی ورزشکاران و جوانان وطن...

آری...

آسان پرداخت به کمک دو و میدانی ایران آمد تا ورزشکارانش بهترین نتیجه تاریخ این رشته در ادوار مختلف مسابقات قهرمانی آسیا را با کسب ۴ مدال طلا و یک مدال برنز به دست آورند. تا اولین مدال طلای تاریخ دوومیدانی ایران در دو ۱۰۰ متر توسط حسن تفتیان و اولین مدال طلای پرتاب وزنه بعد از انقلاب توسط علی ثمری به دست آید و حسین کیهانی پس از سالها به مدال طلای آسیا برسد و احسان باز هم آقای آسیا. (هند ۲۰۱۷) تا تیم ملی ایران در بازیهای آسیایی جاکارتا بدرخشد و ورزشکارانش سومین نتیجه برتر تاریخ ورزش دو و میدانی در ادوار مختلف بازیهای آسیایی را بعد از بازیهای آسیایی تهران و بازیهای آسیایی گوانژو به دست آورند و فدراسیون دو و میدانی ایران در جمع ۷ فدراسیون موفقی قرار گرفت که ۲ مدال طلا (و یا بیشتر) را در این مسابقات به دست آورند.

تا کار در بخش پایه و پشتوانه سازی به صورت مستمر ادامه یابد و تیم ملی ۳۰ نفره نوجوانان ایران در مسابقات نوجوانان قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۹ که در کشور هنگ کنگ برگزار شد با کسب ۵ مدال (۲ طلا،۱ نقره ، ۲ برنز و ۷ مقام ارزشمند چهارم و شکستن یک رکورد آسیا) بهترین نتیجه ادوار مختلف مسابقات نوجوانان آسیا را به ثبت برسانند تا در این مسابقات دختران دو و میدانی همپای پسران بدرخشند و حتی جلوتر از آنها کسب افتخار کنند.

تا موضوع حمایت از مربیان داخلی و ساماندهی آنها در دستور کار فدراسیون قرار بگیرد و مربیان فعال با عملکرد مطلوب و نتیجه بخش در اعزام های خارجی در کنار ورزشکارانشان قرار بگیرند.

آسان پرداخت به کمک دو و میدانی ایران آمد تا در یک بازه زمانی یکساله (۲۰۱۸- ۲۰۱۹) و برای اولین بار در تاریخ ورزش دو و میدانی ورزشکاران دو و میدانی ایران در هر سه رده سنی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان به مدال طلا ماده پرتاب دیسک آسیا برسند و رکوردهای نوجوان و جوانان آسیا را ارتقاء دهند. تا درخشش ورزشکاران برجسته دو و میدانی در مسابقات مهم و معتبر به دفعات تکرار شود تا احسان حدادی بعد از ۶ سال (از سال ۲۰۱۱) به پاتوق همیشگی اش بازگردد (تیتر روزنامه شرق) و قهرمان آسیا شود و بهترین حدنصابهای خود را از سال ۲۰۱۲ به ثبت برساند و مدعی تمام عیار دایموند لیگ ها و مسابقات قهرمانی جهان شد.

تا حسن تفتیان حدنصاب خیره کننده ۰۳/۱۰ را به ثبت برساند و به فینال دو ۶۰ متر داخل سالن جهان برسد. تا حسین کیهانی در جاکارتا جاودانه شود ، تا امیر مرادی بدرخشد، تا سید امیر زمانپور در فینال دوی ۱۵۰۰ متر نوجوانان جهان مدعی ظاهر شود، تا مهدی پیرجهان به فینال دوی ۴۰۰ متر با مانع جوانان جهان برسد و نوجوانان دو و میدانی ایران در المپیک آرژانتین در حد انتظار ظاهر شوند.

آسان پرداخت به کمک دو و میدانی آمد تا ایران میزبان شایسته هشتمین دوره مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا لقب بگیرد تا تیم ایران نایب قهرمان آسیا شود و خبرگزاری مهر تیتر بزند درخشش ورزشگاه آفتاب و ورزشکاران دو و میدانی، تا عیسی موتاز بارشیم بهترین ورزشکار دوومیدانی جهان پرشهای خیره کننده اش را در ورزشگاه آفتاب انقلاب به نمایش بگذارد تا بهترین حدنصاب سال پرش طول جهان توسط پرنده چینی در تهران به ثبت برسد تا حسن تفتیان حدنصاب ۶/۵۱ را در دوی ۶۰ متر ثبت کند تا دختران و پسران دوومیدانی ایران بدرخشند. تا دهلان الحمد رئیس کنفدراسیون دو و میدانی آسیا و اعضاء هیأت رئیسه اش دو و میدانی ایران را به دلیل میزبانی شایسته از قهرمانان قاره کهن تحسین کنند.

تا اولین مسابقه بین المللی دو پارس(Persian Run ( در خیابانهای تهران و با حضور ورزشکارانی از ۵۳ کشور جهان برگزار شود و آرامش و امنیت کشورمان در دنیا به نمایش درآمد و تیتر بسیاری از خبرگزاریهای خارجی بود. تا به ورزشکاران دو و میدانی ایران کمک کند تا لیگ باشگاهها در این ورزش دوباره رونق بگیرد، ۳ سال پی در پی قهرمان لیگ باشگاهها شد اما آپ برای قهرمانی و سکو نیامده بود...

تا فدراسیون بتواند تجهیزات کامل برگزاری یک مسابقه بین المللی را خریداری کند و بخشی از آن را در اختیار استانها قرار دهد. تا مراسم تجلیل از پیشکسوتان و نام آوران ورزش دو و میدانی در نخستین گردهمایی بزرگ این خانواده برگزار و از مدال آوران ادوار مختلف بازیهای آسیایی و خدمتگزاران ورزش دو و میدانی تقدیر شود. تا فدراسیون دو و میدانی ثبات مالی داشته باشد تا هیچ بدهی انباشته ای در فدراسیون نداشته باشیم. تا همه پاداش ها، دستمزدها و... مربیان داخلی و خارجی و ورزشکاران تا پایان مهر ۹۸ پرداخت شده باشد.

آری آسان پرداخت ۴ سال حمایت کرد تا چهار سال جریان دو و میدانی با شور و هیجان ادامه داشته باشد. به پاس این خدمات شایسته و ماندگار، جامعه دو و میدانی ایران بالاخص روسای هیأتهای استانها که مسئولیت این ورزش در مناطق مختلف کشور را برعهده دارند و نیز پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران این رشته جذاب و طراز اول المپیکی مراتب قدردانی و سپاس خود را از شرکت معظم آسان پرداخت، مدیران و پرسنل این شرکت اعلام می دارد و معتقدیم حضور دلی شرکت آسان پرداخت در کنار ورزش دو و میدانی ماندگار و جاودانه است و تنگ نظریها و قضاوتهای سطحی و منفعت طلبانه نمی تواند آن را از خاطر علاقه مندان به ورزش دو و میدانی بزداید.