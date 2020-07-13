به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در هفته اخیر کتابفروشیهای بریتانیا ۳.۸ میلیون نسخه کتاب چاپی فروختند.
مردمی که مدتها در بریتانیا در قرنطینه بودند با بازگشایی کار کتابفروشیها استقبال زیادی از بازار کتاب به عمل آوردند و به ویژه به سراغ رمانهای جنایی و پلیسی رفتند. در سه هفتهای که از بازگشایی کتابفروشیها میگذرد، رونق کتاب باورنکردنی بوده و بازار کتاب روزگار سالمی را از ۱۵ ژوئن تاکنون سپری کرده است.
آمار فروش کتاب نشان میدهد تنها در یک هفته اخیر ۳.۸ میلیون نسخه کتاب فروخته شد که ارزش مالی آن ۳۲.۶ میلیون پوند بوده است. این رقم بالاتر از رقم ۳.۱ میلیون نسخه به ارزش ۲۶.۹ میلیون پوند در همین بازه زمانی در سال پیش است. تنها در هفته پیش در مقایسه با همین بازه زمانی در سال پیش رشدی ۱۵ درصدی از نظر ارزش مالی کتابهای فروخته شده، مشاهده شده است.
در سه هفته اخیر نیز رشدی ۱۹ درصدی به نسبت همین بازه زمانی در سال ۲۰۱۹ مشاهده میشود. در این سه هفته ۱۱ میلیون نسخه کتاب به ارزش ۹۴ میلیون پوند فروخته شده است.
کتابخوانها بیش از هر چیز به سراغ کتابهایی در زمینه قتل و انتقام رفتهاند و تنها در دو هفته اخیر ماه ژوئن ۱۲۰ هزار نسخه کتاب در این زمینه به فروش رسید.
در دوران قرنطینه این ژانر محبوبترین ژانر بریتانیا شد و کتابخوانها بیش از هر کتابی به سراغ کتاب جدید لی چایلد از مجموعه جک ریچر با عنوان «ماه آبی» رفتند. کتاب سیاه لیزا جول با عنوان «خانواده طبقه بالا» و «قرنطینه» نوشته پیتر می نیز جزو پرفروشها بودند.
نظرسنجی جدیدی که توسط «ویلسن» در بریتانیا و در میان هزار فرد بزرگسال انجام شده نشان میدهد علاقه به کتابخوانی در دوران قرنطینه بیشتر شده است. پیش از ۲۳ مارس میانگین مطالعه بزرگسالان در بریتانیا در هفته ۳.۴ ساعت بود، در حالی که این آمار در ماه می ۲.۷ ساعت افزایش یافت و در نیمه می نیز ۲.۵ ساعت بیش از قبل به کتابخوانی اختصاص دادند.
هر چند با شروع به کار مجدد کتابفروشیها آمار فروش کتاب افزایش یافته اما از نظر مقایسهای در ۶ ماه اول سال ۲۰۲۰ در مقایسه با همین بازه زمانی در سال ۲۰۱۹ در مجموع فروش کتاب ۱۱ درصد کاهش یافته است.
در هفته اخیر کتاب «بدترین والدین دنیا» نوشته ویلیامز و راس پرفروشترین کتاب هفته بود و در عین حال نویسندگان سیاهپوست نیز همچنان در راس لیست کتابهای جلد کاغذی جای داشتند. «دختر، زن، دیگری» نوشته برناردین اوورایستو نیز در بخش داستانی در راس کتابهای پرفروش جای داشت و در بخش غیرداستانی کتاب رنی ادو-لاج با عنوان «چرا دیگر با افراد سفیدپوست درباره نژاد صحبت نمیکنم» و «بومیها» نوشته آکالا در مکان نخست و دوم بخش کتابهای غیرداستانی بریتانیا جای داشتند. «پسرهای نیکل» نوشته کالسون وایتهد برنده پولیتزر داستان امسال نیز از جمله پرفروشهای بریتانیا بوده است.
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