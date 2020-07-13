به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فصلنامه، «نمایش‌شناخت» یکی از معدود نشریات غیردولتی تئاتر ایران محسوب می‌شود که به سردبیری نظر احمدی و مشاوره علمی فرهاد ناظرزاده کرمانی، حسین اسماعیلی و سعید فرهودی از سال ۹۷ فعالیت خود را آغاز کرده است. شماره جدید این مجله که در شرایط سخت فعلی و با وجود همه‌گیری بیماری کرونا منتشر شده حاوی مطالب متنوعی است که از جمله می‌توان به سرمقاله آن با عنوان «پساکرونا و آینده تئاتر» به قلم مسعود دلخواه و مطالبی دیگر در همین راستا همچون «تئاتر و دیجیتالیسم در عصر بحران پاندمی» از کریستیانه هوتر با ترجمه محمدعلی بهبودی و یادداشت‌هایی چندگانه به قلم علیرضا کوشک‌جلالی اشاره کرد.

همچنین در این شماره گفتگوهایی با ۲ تن از اساتید حوزه تئاتر قطب‌الدین صادقی و داریوش مودبیان انجام گرفته است. شماره هفتم «نمایش‌شناخت» نیز همچون شمارگان پیشین این مجله تخصصی حاوی چندین پرونده ویژه و مفصل، همچون پرونده «تئاتر نو» که در بخشی از آن برای نخستین بار پژوهشی به قلم زنده‌یاد مجید فلاح‌زاده با عنوان «عقده اودیپ پارسیان» منتشر شده است و در بخشی دیگر اسماعیل نجار نیز با همکاری صبا بابانیا مقاله‌ای علمی-پژوهشی با عنوان «نمایشنامه مرداب و تولید یک اکو تئاتر فمنیستی» را ارائه داده‌اند.

پرونده دیگری که می‌توان از آن یاد کرد مربوط به «تئاتر معاصر آمریکا» است که در این پرونده نیز مازیار اولیایی‌نیا دانشگاه ایالتی اوهایو بخش دیگری از سلسله مطالب خود پیرامون تاریخ تئاتر آمریکا را ترجمه و تصنیف کرده و سید مصطفی مختاباد نیز مقاله‌ای پیرامون نمایشنامه‌نویس معاصر آمریکایی سم شپرد تالیف و مسلم آیینی یکی از آثار همین نویسنده را تحت عنوان «مغز قاتل» برای نخستین بار ترجمه کرده است.

«درام و درام‌نویسان» عنوان پرونده دیگری در این شماره است که از جمله سعید فرهودی مترجم تاریخ تئاتر سیاسی در بخشی از آن به معرفی مهمترین درام‌های تاریخ تئاتر سیاسی پرداخته و عبدالحسین لاله نیز در بخشی دیگر، زندگی و آثار ژان باتیست پوکلن معروف به مولیر، نمایشنامه‌نویس شهیر قرن شانزدهم فرانسه را مورد برسی قرار داده است و اما از دیگر مطالب این شماره می‌توان به نمایشنامه «بی خان و مان» نوشته فرهاد ناظرزاده کرمانی اشاره کرد که پس از سال ها انتظار برای انتشار مجدد آن، بالاخره در این شماره با ویرایش و ملحقات تازه منتشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

از دیگر بخش‌های اصلی این شماره می‌توان به یادنامه امیرکاوس بالازاده با آثار و گفتاری از حسین اسماعیلی، پارسا دانشمند، رحمت امینی، محمد عارف، محمودرضا رحیمی، اردشیر صالح‌پور، رضا خاکی نژاد و ...، گفتگویی منتشر نشده با زنده‌یاد بالازاده، درس گفتاری از او و آخرین سخنرانی وی که ۵ روز پیش از درگذشت او انجام گرفته است، اشاره کرد.

شماره هفتم مجله «نمایش‌شناخت» در ۲۲۶ صفحه، با قطع رقعی و به قیمت ۵۰ هزارتومان در کتاب فروشی‌های معتبر پایتخت از جمله چشمه، مولی، ثالث، پیشگام، پارت و ... در دسترس علاقه‌مندان قرار داد.

با توجه به شرایط ایجاد شده در پی بروز بیماری کرونا که دسترسی فیزیکی بسیاری را به کتابفروشی‌ها و دکه‌های مطبوعاتی ناممکن ساخته است، علاقه‌مندان به خرید اینترنتی این مجله می‌توانند به صفحه مجازی «نمایش‌شناخت» در اینستاگرام و یا به سایت فروش مجلات «پیشگام» مراجعه کنند.