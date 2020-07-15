امید انصاری کارگردان نمایش «دنیای شگفت‌انگیز اکو و تاکو» که در تالار هنر روی صحنه است درباره اجرای این اثر نمایشی در شرایط بحران کرونا به خبرنگار مهر گفت: این نمایش بهمن ماه گذشته و قبل از تعطیلی فعالیت‌های تئاتری حدود ۱۵ اجرا در تالار هنر داشت و پس از آن نیز ابتدا اعلام کردند نمایش از اول تیرماه می‌تواند به صحنه برود که این زمان به تأخیر افتاد و اجرای دوباره نمایش موکول به ۱۹ تیرماه شد که بر همین اساس قرار است «دنیای شگفت‌انگیز اکو و تاکو» تا ۱۹ مرداد ماه روی صحنه باشد.

وی ادامه داد: از آنجا که تئاتر شغل و زندگی ماست با وجودی که هیچ حمایتی از کار صورت نگرفته و حتی وعده‌ای هم به ما نداده‌اند اما به دلیل علاقه شخصی تصمیم به ادامه اجرا گرفتیم و در حقیقت داریم با جانمان بازی می‌کنیم. البته در زمان اجرا و قبل از آماده شدن همه پروتکل‌های بهداشتی رعایت می‌شود اما باز هم آمد و رفت بچه‌های گروه آنها را با خطر ابتلاء به بیماری مواجه می‌کند. یکی از نکاتی که در اجرای نمایش برای آموزش بچه‌ها رعایت شده است استفاده از ماسک توسط بازیگران روی صحنه است. همچنین میزانسن کار نیز تغییراتی پیدا کرده و بازیگران با فاصله از یکدیگر روی صحنه حضور می‌یابند. ای‌کاش این تلاش‌ها و انرژی گذاشتن‌ها حداقل آورده‌ای برای گروه داشت چون در نهایت شاید تنها هزینه رفت و آمد گروه تأمین شود.

این کارگردان تئاتر درباره هزینه‌هایی که تا امروز برای نمایش شده است، بیان کرد: این نمایش با سرمایه گذاری شخصی و هزینه خود من به صحنه رفته است و متأسفانه تا امروز هیچ بازگشت سرمایه‌ای نداشته‌ایم و تنها تلاش من این بوده که تا جایی که می‌توانم دستمزد افرادی را که به نمایش خدمات ارائه داده‌اند، پرداخت کنم تا حداقل بدهکار آنها نباشم. قبل از عید ما برای تبلیغات این نمایش هزینه‌های زیادی کردیم که متأسفانه همه آنها بی نتیجه بود و باعث ضرر ما شد.

وی درباره اجرای آنلاین این نمایش نیز توضیح داد: پیشنهاد اجرای آنلاین «دنیای شگفت‌انگیز اکو و تاکو» مطرح شد که ما نیز استقبال زیادی از این طرح کردیم اما زمانی که این طرح به مرحله اجرایی رسید، مشخص شد گروه نمایش ما قرار نیست منفعتی از این اقدام داشته باشد و سهم بسیار زیادی از منافع اجرای آنلاین به مسئولان مربوطه و گروهی که مأمور انجام این کار شده بود، اختصاص می‌یافت. در صورتی که این قرارداد بسیار غیرمنصفانه بود و به جای حمایت از گروه‌هایی که در این شرایط و فضای نابسامان اجتماعی کارشان را روی صحنه برده‌اند تنها به تبلیغ برای این طرح اقدام شد نه حمایت از هنرمندان تئاتر از همین رو گروه ما از اجرای آنلاین نمایش «دنیای شگفت‌انگیز اکو و تاکو» انصراف داده است.

انصاری درباره حضور مخاطبان کودک و نوجوان در تالار هنر با توجه به شرایط کرونایی جامعه گفت: در این شرایط تالار هنر هم مثل دیگر تماشاخانه‌ها با ۵۰ درصد ظرفیت خودش فعالیت می‌کند که این اقدام بسیار مثمرثمر بوده است چون در این روزها استقبال از نمایش‌ها مثل گذشته نیست و تماشاگران می‌توانند با رعایت فاصله و امنیت کامل در سالن مستقر شوند. قبل از اجرا نیز کل سالن و صندلی‌ها ضدعفونی می‌شود و حتی ما برای رعایت بهداشت از گریم بازیگران صرف نظر کردیم.

وی در پایان صحبت‌هایش متذکر شد: با شرایطی که شکل گرفته اگر من بچه داشتم حتی او را برای دیدن تئاتر به تالار هنر می‌آوردم. مشکل اصلی ما در این شرایط اطلاع رسانی ضعیف و نبود تبلیغات است در حالی که انتظار داشتیم حداقل در زمینه تبلیغ نمایش‌ها در فضای شهری و حتی مجازی از کارها حمایت شود چون این روزها دغدغه مردم چیزی غیر از تئاتر است و باید یادشان انداخت که به دیدن آثار بیایند.

نمایش «دنیای شگفت‌انگیز اکو و تاکو» به نویسندگی شیما شادمانی و کارگردانی امید انصاری تا ۱۹ مردادماه در تالار هنر روی صحنه است.

در خلاصه داستان نمایش آمده است: «آقای اکو و خانم تاکو قدم به کره زمین می‌گذارند و با ساختن دنیای شگفت‌انگیز خود، زندگی‌شان را در این سیاره سبز آغاز می‌کنند. دنیای قشنگ آن‌ها که پر از موسیقی دل‌انگیز و طبیعت زیباست روز به روز پیشرفت می‌کند و عضو جدیدی به این خانواده دو نفره اضافه می‌شود اما اکو و تاکو حواسشان نیست که ناخواسته، در حال تخریب این سیاره سرسبز هستند. باید فکری به حال دنیا کرد … زمین را باید مثل قبل سبز و زیبا ساخت!»

طراحی این نمایش بر اساس اجرای زنده عروسک، سایه و بازیگر است و نرگس صفامنش، هوتن آزادی، راشین رضایی، آرزو صدری، عرفان فروتن، زهره قاسمی، میثم میثاقی، نوا یوسف زاده در آن به ایفای نقش می‌پردازند.