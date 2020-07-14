امیر قائمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ویروس کووید ۱۹ بر خلاف ویروس‌های هم خانواده اش که «مرس» و «سارس» باشند، همچنان وجود خواهد داشت و باید به زندگی با این ویروس عادت کنیم.

دانشیار انستیتو پاستور ایران، ادامه داد: ویروس کووید ۱۹ آمده که نقاط ضعف ویروس‌های «مرس» و «سارس» را بپوشاند. حتی راه‌هایی برای گریز از سیستم ایمنی بدن انسان را فرا می‌گیرد.

قائمی با اشاره به نبود دارو و واکسن مقابله با کرونا، تاکید کرد: به نظر می‌رسد که تنها راهکار مقابله با این بیماری، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک است.

وی با عنوان این مطلب که تاکنون بالغ بر ۳۰۰ گونه مختلف از ویروس کرونا در دنیا تعیین توالی شده است، افزود: قدرت این ویروس به گونه‌ای است که می‌بینیم سطح ایمنی افراد بعد از ابتلا به این بیماری، به شدت کاهش می‌یابد.

دبیر انجمن ویروس شناسی، گفت: حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افراد مبتلا که بهبود می‌یابند، بعد از گذشت سه ماه می‌بینیم که آنتی بادی در بدن آنها قابل شناسایی نیست.

قائمی با اشاره به تغییرات پی در پی ویروس و ساخت واکسن کووید ۱۹، افزود: این مسئله یکی از چالش‌های پیش روی بشر و جامعه علمی جهان است که با آن مواجه هستند.