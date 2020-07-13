روایت سخنگوی دولت از جلسه امروز سران قوا

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی دوشنبه شب در یک رشته توئیت نوشت: رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که نیاز به همدلی و همراهی سه قوه یک اصل بنیادین است. من و همکارانم باورمان این است در شرایط اداره سخت کشور با همه وجود پای کار بایستیم.

او ادامه داد: رئیس قوه قضائیه نیز گفت که تصمیمات سه قوه کنار هم، منجر به گشایش امور خواهد شد. قوه قضائیه آماده همکاری است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: رئیس جمهوری هم با تشکر از رؤسای قوا گفت که همدردی، همکاری، همفکری سرمایه بزرگی است. تلاش سه قوه در راستای حل مسائل و مشکلات اقتصادی و بهبود زندگی مردم ضروریست. دشمنان از این یاری مأیوس خواهند شد.