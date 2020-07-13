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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۲۳:۵۱

در رشته توییتی

روایت سخنگوی دولت از جلسه امروز سران قوا

روایت سخنگوی دولت از جلسه امروز سران قوا

سخنگوی دولت در رشته توئیتی به جلسه روز دوشنبه سران قوا اشاره کرد و نوشت: صدای واحد، برنامه مشترک و اهتمام هم‌افزا برای حل مشکلات مردم، بنای امروز سران سه قوه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی دوشنبه شب در یک رشته توئیت نوشت: رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که نیاز به همدلی و همراهی سه قوه یک اصل بنیادین است. من و همکارانم باورمان این است در شرایط اداره سخت کشور با همه وجود پای کار بایستیم.

او ادامه داد: رئیس قوه قضائیه نیز گفت که تصمیمات سه قوه کنار هم، منجر به گشایش امور خواهد شد. قوه قضائیه آماده همکاری است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: رئیس جمهوری هم با تشکر از رؤسای قوا گفت که همدردی، همکاری، همفکری سرمایه بزرگی است. تلاش سه قوه در راستای حل مسائل و مشکلات اقتصادی و بهبود زندگی مردم ضروریست. دشمنان از این یاری مأیوس خواهند شد.

کد مطلب 4973421

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