قیمت نفت خام در آستانه اجلاس اوپک سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، در آستانه اجلاس سران اوپک در ادامه این هفته که انتظار میرود در آن افزایش تولید نفت پیشنهاد شود، قیمت نفت خام سقوط کرد.
تا ساعت ۷:۱۰ به وقت تهران، قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام نیمهسنگین تگزاس غرب آمریکا ۹۶ سنت یا ۲.۳۹ درصد سقوط کرد و به ۳۹.۱۴ دلار بازگشت.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچمارک بینالمللی قیمت نفت، ۸۵ سنت یا ۱.۹۹ درصد سقوط کرد و به ۴۱.۸۱ دلار بازگشت.
تاجران نفت در آستانه اجلاس کمیته نظارت وزیران انرژی اوپک در روز سهشنبه و چهارشنبه، که قرار است سطح کاهش تولید آینده را تعیین کند بسیار مضطرب هستند. انتظار میرود در این دیدار از سطح کاهش تولید قبلی آنها کاسته شود.
قیمتهای نفت همچنین با افزایش تعداد مبتلایان جدید به ویروس کرونا در سراسر جهان و بدتر شدن چشمانداز تقاضا، تحت فشار قرار گرفتند.
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