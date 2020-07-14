به گزارش خبرگزاری مهر، کانون خواهران بسیج رسانه استان قزوین به مناسبت گرامیداشت هفته عفاف و حجاب، مسابقه کتاب‌خوانی را با موضوع «قدرت و شکوه زن» در کلام امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، برگزار می‌کند.

محمد کشاورز مسئول بسیج رسانه استان قزوین در این خصوص بیان کرد: برای این مسابقه کتابخوانی، کتاب «قدرت و شکوه زن» در کلام امام و رهبری با مقدمه علیرضا پناهیان انتخاب شده است که علاقه‌مندان با خواندن این کتاب با سخنان شنیده نشدۀ «امام و رهبری» در تجلیل از مقام «زن» آشنا می‌شوند.

وی گفت: کتاب «قدرت و شکوه زن» شامل بیانات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری درباره ویژگی‌ها و برتری‌های زنان است که توسط انتشارات بیان معنوی در هفت فصل شامل «مادر، پایه بهشتی شدن انسان‌ها»، «زن، مبدا همه خیرات»، «سعادت و شقاوت کشورها به دست زنان»، «کمبود محبت مادری»، «منشا فساد عالم»، «شغل اصلی زن، قدرت زن در مدیریت همسران» و «اجر زنان بیش از مردان» منتشر شده است.

در بخشی از متن این کتاب می‌خوانیم: «شغل اصلی و اولیه زن، زن خانه بودن است. این تحقیر زن هم نیست، این احترام زن است، این تجلیل زن است. در خانه است، زن خانه است. محیط خانه را، یعنی آن محل رشد گیاه انسان را، این مرتب می‌کند، آماده می‌کند، مرد هم مخصوص این است که برود بیرون کارهایش را بکند و وسیله تغذیه این محیط را فراهم بکند، این جوری است مثل این که دو تا هم اتاقی شما فرض کنید، یکی اتاق را اداره می‌کند، یکی هم برای اینکه اینها بالاخره گرسنه می‌مانند غذا می‌خواهند، یکی می‌رود بیرون غذا تهیه می‌کند به کدام بی احترامی شده؟ آنی که در خانواده کارها با اوست؟

همه چیز به او نگاه می‌کند، اوست که این محیط را دارد می‌سازد، او بیشتر احترام پیدا می‌کند، یعنی زن، مرد هم پادویی اش را می‌کند، وقتی هم پای مسئولیت‌های اجتماعی رسید، پای مبارزه رسید، پای سیاست رسید، هر دو باید حاضر بشوند…اما از این محیط اجتماعی و فعالیت سیاسی و اینها که گذشتیم به سراغ خانه که رفتیم آنجا سوگلی خانه زن است، پادوی خانه مرد است.»

گفتنی است جوایز ارزنده‌ای به برگزیدگان در این مسابقه اهدا خواهد شد.