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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۹:۱۷

توسط مرکز سنجش پزشکی؛

تاریخ جدید آزمون‌های وزارت بهداشت اعلام شد

تاریخ جدید آزمون‌های وزارت بهداشت اعلام شد

تاریخ جدید برگزاری آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) و ۵ آزمون دیگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال به تعویق افتادن آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D)، آزمون زبان انگلیسی و آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویی علوم پزشکی، مرکز سنجش آموزش پزشکی تاریخ‌های جدید را اعلام کرد.

آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت ،دندانپزشکی و داروسازی (Ph.D) که پیش از این قرار بود در روزهای ۲۷ تا ۳۰ تیرماه برگزار شود در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مردادماه ۹۹ برگزار خواهد شد.

زمان آزمون زبان انگلیسی MHLE (دوره ۵۷) با چند روز تأخیر به جای ۲ مرداد در روز سه شنبه ۷ مرداد برگزار می‌شود.

همچنین آزمون‌های «سیزدهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور»، «نوزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور» و «هفتمین دوره آزمون ارتقای دانش‌آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی» که قرار بود ۱۰ مرداد برگزار شوند، به چهارشنبه ۸ مردادماه موکول شد.

آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور نیز در روز جمعه ۱۷ مردادماه برگزار خواهد شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرده است: سایر آزمون‌ها طبق برنامه قبلی تقویم آزمون‌های علوم پزشکی برگزار خواهند شد.

کد مطلب 4973518

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