سایپا اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی رابه روستای کوییک دعوت کرد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گروه خودروسازی سایپا با انتشار یک جوابیه در ۶ بند به انتقاد مجدد فرهنگستان زبان و ادب فارسی از نامگذاری کوییک پس از چهار سال، واکنش نشان داد، متن کامل این پاسخ به شرح زیر است:

روز گذشته فرهنگستان زبان و ادب فارسی در کانال تلگرامی خود پس از چهار سال مجدداً از انتخاب نام کوییک برای یک محصول سایپا انتقاد کرده و ضمن اذعان به جلسات متعدد فی مابین این گروه خودروسازی و فرهنگستان زبان فارسی در گذشته برای بررسی این موضوع، اعلام کرده است: «توجیه مسئولان شرکت [سایپا] این است که کوییک نام روستایی در مسیر کرمانشاه روانسر و نامی ایرانی است. بدیهی است که این توجیه به‌هیچ‌وجه برای انتخاب چنین نامی پذیرفته نیست؛ گذشته از این‌که معلوم نیست که تلفظ این کلمه نیز «کوییک» باشد»

لذا صرف‌نظر از چرایی توجه دوباره فرهنگستان به این موضوع تکراری، ذکر نکات زیر را ضروری می‌دانیم:

۱- روستای تاریخی کوییک در استان کرمانشاه واقع شده است و نام آن پس از حضور ارزشمند و پربرکتِ رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) در ۲۹ آبان‌ماه ۹۶ در این روستا و بازدید از چادرهای اسکان زلزله‌زدگان در روستای کوییک، بیش از گذشته در رسانه‌ها و خاطره جمعی مردم ولایتمدار استان کرمانشاه ماندگار شده است.

۲- گروه خودروسازی سایپا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود، به دلیل هم‌نامی محصول جدید خود با نام روستای زلزله‌زده کوییک، احداث یک مدرسه ۶ کلاسه به جای مدرسه ۲ کلاسه تخریب شده در این روستا را در دستور کار قرار داده و مدیران و کارکنان سایپا بخشی از حقوق ماهیانه خود را برای ساخت این مرکز آموزشی اختصاص دادند که به لطف الهی عملیات عمرانی آن به اتمام رسیده و هم‌اکنون در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و در حال بهره‌برداری آموزشی و خدمت به اهالی شریف این روستا است.

۳- روستا و تپه کوییک مربوط به عصر مس قدیم در هزاره چهارم است و در استان کرمانشاه، شهرستان روانسر واقع شده و در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۱۰۱۲۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

۴- علاوه بر این روستا در استان کرمانشاه، یک روستای قدیمی دیگر در استان هرمزگان از توابع بخش مرکزی شهرستان جاسک و یک روستا نیز در استان کردستان و بخش موچش شهرستان کامیاران "کوییک" نام دارند، همچنین گفته می‌شود روستایی در شهرستان نقده نیز به همین نام خوانده می‌شود و اینها نشان دهنده این است که این واژه در ادبیات و فرهنگ‌های مختلف ایرانی کاربرد داشته و دارای معنای ایرانی است.

۵- گروه خودروسازی سایپا ضمن قدردانی و تجلیل از دغدغه‌مندی مجدد اعضای فرهیخته و محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی پس از چهار سال، از این عزیزان دعوت می‌کند به پاس تلاش برای پاسداشت فرهنگ و تمدن کهن ایران زمین به مدت چهار روز در روستای تاریخی کوییک در استان کرمانشاه مهمان گروه سایپا باشند.

۶- گروه خودروسازی سایپا همواره در انتخاب نام محصولات خود توجه ویژه‌ای به پاسداشت زبان غنی و ارزشمند فارسی به عنوان ثروت بزرگِ معنوی ایرانیان داشته و دارد، گواه این ادعا نیز انتخاب نام زیبای «شاهین» برای محصول جدید، به‌روز و مدرن سایپا است (رهام به عنوان نام اولیه و پیشین این محصول نیز یک نام ایرانی بوده است) و بدیهی است که این روند همچنان در انتخاب نام محصولات این گروه خودروسازی ادامه خواهد داشت.