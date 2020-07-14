بشار اسد نامه محمود عباس را پاسخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی وفا، بشار اسد رئیس جمهور سوریه پاسخ نامه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را داده است.

«زیاد ابوعمرو» معاون نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین این نامه را از «فیصل المقداد» معاون وزیر خارجه سوریه دریافت کرده است.

به جزئیات این نامه اشاره‌ای نشده است. پیش از این زیاد ابوعمر از نامه محمود عباس به بشار اسد خبر داده بود. گفته می‌شود که در پیام محمود عباس خطاب به بشار اسد در خصوص حمایت دمشق از مسأله فلسطین و قضایای مختلف مربوط به این مسأله سخن به عمل آمده بود.

در این نامه تاکید شده بود که سوریه و فلسطین در مقابله با توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در یک سنگر واحد قرار دارند.