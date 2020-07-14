افتتاح گنجینه داوود رشیدی در موزه سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینما، در آستانه سالروز تولد زنده یاد داوود رشیدی گنجینه این هنرمند با حضور خانواده وی در موزه سینمای ایران رونمایی شد.

جوایز، اسناد، مدارک، یادگاری ها، وسایل شخصی و ... توسط همسر این هنرمند، احترام برومند به موزه سینمای ایران اهداء شد.

گزیده ای از اقلام اهداء شده آن مرحوم به شرح زیر است:

تندیس خانه سینما، تندیس بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، تندیس و کارت چهره‌های ماندگار از صدا و سیما، گواهینامه درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یادمان پانزدهمین جشن خانه سینما، تندیس دهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی، لوح دیپلم افتخار از سازمان میراث، مدال عبدالحسین نوشین، کتاب «کاپیتن قراگز» از آثار ترجمه شده داود رشیدی و جلال ستاری، تندیس چوبی بزرگداشت هنرمند داود رشیدی در فرهنگسرای استاد شهریار، کارت خانه سینما(انجمن بازیگران)، لوح بزرگداشت در سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر، کارت انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران، کارت عضویت طلایی انجمن بازیگران سینمای ایران، حکم استخدامی داود رشیدی در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران در سال ۱۳۵۲، تمبر اختصاصی داود رشیدی، کارت دعوت پنجاهمین سالگرد اجرای نمایش چشم به راه گودو.

همچنین قرارداد فیلم‌هایی همچون «کمال الملک» در سال ۱۳۶۲، «هزار دستان» در سال ۱۳۶۴، «گل پامچال» در سال ۱۳۶۴، نامه داود رشیدی به پدرش، نامه داوود رشیدی به دخترش لیلی، نامه داوود رشیدی به همسرش احترام برومند، گواهینامه ۶ ساله ابتدایی همراه با عکس در ۱۳۲۶، کارنامه کلاس چهارم دبستان همچنین مجموعه‌ای از وسایل شخصی وی شامل انگشترعقیق، خودنویس، عینک طبی، ساعت مچی و ... از دیگر یادگاری‌های اهداء شده ای است که در ویترین وی قرار گرفته است.

داوود رشیدی در سال ١٣٣٥ در آکادمی ژنو در رشته کارگردانی و بازیگری تئاتر تحصیل کرد وهم زمان در دانشگاه ژنو در رشته علوم سیاسی نیز درس خواند و از همان زمان به طور مستمر با گروه‌های حرفه‌ای به عنوان بازیگر و کارگردان در ژنو کار کرده بود. وی در سال ١٣٣٨ از آکادمی ژنو در رشته کارگردانی و بازیگری فارغ التحصیل شد و در سال ۱۳۴۱ مدرک کارشناسی علوم سیاسی گرفت.

این بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون ایران ۲۵ تیر سال ۱۳۱۲در تهران متولد و در ۵ شهریور ۱۳۹۵ چشم از جهان فروبست.