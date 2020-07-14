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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۲۳

فرماندار فیروزکوه:

تقویت زیرساخت‌ها سبب توسعه اقتصادی در شهرک صنعتی فیروزکوه می شود

تقویت زیرساخت‌ها سبب توسعه اقتصادی در شهرک صنعتی فیروزکوه می شود

فیروزکوه- فرماندار فیروزکوه گفت: تقویت زیرساخت‌ها سبب توسعه اقتصادی در شهرک صنعتی فیروزکوه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی جمارانی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی قدیم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از برنامه‌های مهم دولت در شهرستان فیروزکوه در جهت رفع برخی از محدودیت‌ها و موانع پیش روی تولید بازدید از صنایع و آشنایی نزدیک با ظرفیت‌های آن‌ها می‌باشد تا بتوان با برنامه ریزی مناسب و با هم فکری همه دستگاه‌ها و صاحب نظران، برنامه‌ای قوی و مدونی برای جهش تولید تدوین کرد.

فرماندار شهرستان فیروزکوه افزود: بسیاری از واحدهای صنعتی و اقتصادی مستقر در شهرک صنعتی قدیم از توان و پتانسیل جهش تولید برخوردار هستند و بی شک با حمایت از صنعتگران و اصلاح برخی از فرآیندها می‌توان گام‌های مهمی در راستای اشتغال زایی و تحقق جهش تولید برداشت.

وی بیان داشت: تمام مسئولان و مدیران متولی در حوزه صنعت باید از دانش و فناوری روز دنیا که در واحدهای تولیدی، استفاده می‌شود، حمایت کنند و وقت بیشتری را برای حل مشکلات کارآفرینان و تولیدکنندگان بگذارند و با رفع موانع زیرساختی شرایط را برای ایجاد واحدهای صنعتی جدید فراهم کنند.

یوسفی جمارانی با بیان اینکه تقویت زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی کمک بسیاری در شکوفایی اقتصادی و توسعه شهرستان می‌کند، اظهار داشت: شهرک‌های صنعتی بستر بسیار مهمی برای حضور سرمایه گذاران به شمار می‌رود و باید با تلاش مضاعف در جهت تأمین زیرساخت‌ها زمینه رفع دغدغه سرمایه گذاران و تولید کنندگان را رفع شود.

کد مطلب 4973867

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