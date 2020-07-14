به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی جمارانی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی قدیم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از برنامه‌های مهم دولت در شهرستان فیروزکوه در جهت رفع برخی از محدودیت‌ها و موانع پیش روی تولید بازدید از صنایع و آشنایی نزدیک با ظرفیت‌های آن‌ها می‌باشد تا بتوان با برنامه ریزی مناسب و با هم فکری همه دستگاه‌ها و صاحب نظران، برنامه‌ای قوی و مدونی برای جهش تولید تدوین کرد.

فرماندار شهرستان فیروزکوه افزود: بسیاری از واحدهای صنعتی و اقتصادی مستقر در شهرک صنعتی قدیم از توان و پتانسیل جهش تولید برخوردار هستند و بی شک با حمایت از صنعتگران و اصلاح برخی از فرآیندها می‌توان گام‌های مهمی در راستای اشتغال زایی و تحقق جهش تولید برداشت.

وی بیان داشت: تمام مسئولان و مدیران متولی در حوزه صنعت باید از دانش و فناوری روز دنیا که در واحدهای تولیدی، استفاده می‌شود، حمایت کنند و وقت بیشتری را برای حل مشکلات کارآفرینان و تولیدکنندگان بگذارند و با رفع موانع زیرساختی شرایط را برای ایجاد واحدهای صنعتی جدید فراهم کنند.

یوسفی جمارانی با بیان اینکه تقویت زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی کمک بسیاری در شکوفایی اقتصادی و توسعه شهرستان می‌کند، اظهار داشت: شهرک‌های صنعتی بستر بسیار مهمی برای حضور سرمایه گذاران به شمار می‌رود و باید با تلاش مضاعف در جهت تأمین زیرساخت‌ها زمینه رفع دغدغه سرمایه گذاران و تولید کنندگان را رفع شود.