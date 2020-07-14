توضیحات وکیل دانیال زاده در رابطه با پرداخت رشوه ۳۰میلیاردی موکلش

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمین، قاضی بابایی رئیس دادگاه رسمی و علنی بودن دادگاه را خطاب به حاضرین در جلسه متذکر شد.

قاضی در ادامه گفت: دانیال زاده به دادگاه گواهی پزشکی ارائه کرده، لذا در جلسه دادگاه حضور ندارد.

سپس قاضی خطاب به وکیل دانیال زاده گفت که در جایگاه قرار گیرد و در باب پرداخت ۳۰ میلیارد ریال رشوه به علیزاده با وساطت مهدی زاهدیان، دفاع کند.

وکیل متهم دانیال زاده در ابتدا لایحه دفاعیه دانیال زاده را قرائت کرد.

در ادامه وکیل متهم دانیال زاده گفت: موکل قصد پرداخت رشوه را نداشت. مبنای پرداخت وجه به زاهدیان حق الوکاله طرح دعوی علیه بانک‌ها در محاکم حقوقی بوده است و اظهارات دو نفر نیز به عنوان مطلع، موید همین امر است.

وکیل متهم دانیال زاده ادامه داد: موکل هرگونه پرداخت وجه به علیزاده را انکار کرده است. در چارچوب عقد وکالت یک وجه از سوی دانیال زاده به زاهدیان پرداخت شده است اما اینکه زاهدیان وجهی به علیزاده پرداخت کرده یا نکرده مربوط به موکل من نمی‌شود.

وی افزود: تنها دلیل توجه اتهام به موکل اظهارات زاهدیان بوده است.

نماینده دادستان بیان کرد: این پرونده شامل سه بعد یعنی زاهدیان، علیزاده و دانیال زاده است و اظهارات نهایی را پس از دفاعیات این افراد بیان می‌کنم.

در ادامه قاضی اتهام مهرصادقی را قرائت به وکیل وی تفهیم کرد.

وکیل متهم مهر صادقی در جایگاه قرار گرفت و در مورد موضوعاتی غیر از پرونده صحبت کرد که قاضی با تذکر از او خواست در ماهیت دفاع کند.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل مهر صادقی گفت: طبری برای دانیال زاده کاری کرده و حتی اگر این ملک را دانیال زاده در مقابل دخالت‌های احتمالی طبری در امور خود به وی داده باشد، باز هم رشاء و ارتشاء نیست.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل مهر صادقی گفت: اتهام مهر صادقی فراهم آوردن موجبات ارتشا است اما شما در باب معاونت دفاع می‌کنید.

وکیل متهم مهرصادقی گفت: موکل علم به موضوع جرم و قصد فراهم نمودن موجبات ارتشا را نداشته است.

وی ادامه داد: آرای مختلفی از شعب دیوان عالی کشور وجود دارد که برای تحقق رشاء و ارتشاء وجود توافق لازم است که در اینجا هیچ توافقی صورت نگرفته است.

قهرمانی نماینده دادستان اظهار داشت: وکیل گفت اصل برائت به معنای پیش فرض است نه اصل وصولی؛ جناب آقای شمس ما هیچ گاه نگفتیم اصل برائت اصل اصولی در برابر امارات است؛ ما هم اعتقاد داریم پیش فرض است و نامش را می‌توانیم اصل حقوقی بگذاریم؛ اصل برائت اصل مهمی است اما آیا تخصیص پذیر است یا خیر؟ شما گفتید تخصیص پذیر است با دلیل قطعی که این سخن شما مخدوش است.

نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: در خصوص اتهام رشاء و ارتشاء که آقای شمس در این مورد از مهر صادقی دفاع کرد باید بگویم اولاً او تفاوت فاحش را نپذیرفته و گفتند اساس رشاء و ارتشاء محرز نشده و تفاوت فاحش در فلورا است و استنادش به مبایعه نامه بود. من نمی‌توانم مبایعه نامه را قبول کنم چرا که ملکی که طبری در فلورا ساخت اگر چه آن پنت هاوس مدنظر نبود اما طراحی و دکوراسیون این ملک با نظارت طبری انجام شده بود یعنی این ملک برای طبری حالت وی آی پی داشته است.